नैसकॉम ने श्रीकांत वेलमकन्नी को चेयरपर्सन नियुक्त किया

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। आईटी इंडस्ट्री के शीर्ष निकायों में से एक नैसकॉम ने गुरुवार को श्रीकांत वेलमकन्नी को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया।

वे एसएपी लैब्स इंडिया के एमडी सिंधु गंगाधरन की जगह लेंगे, जिनका चेयरमैन के रूप में कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है।

नैसकॉम के प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियार और कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर काम करते हुए, वेलामाकन्नी परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं के एक समूह के माध्यम से इंडस्ट्री के एजेंडे का नेतृत्व करेंगे, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप की दिशा को दर्शाते हैं।

नाम्बियार ने एक बयान में कहा,“वेलमाकन्नी इस भूमिका में उद्यमशीलता की भावना और एआई की गहरी समझ का एक दुर्लभ संयोजन लेकर आए हैं। उनके नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को विश्व के सबसे भरोसेमंद एआई-आधारित परिवर्तन भागीदार के रूप में स्थापित करना जारी रखेंगे।”

वेलमाकन्नी ने नैसकॉम के वाइस चेयरमैन और कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में छह वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के बाद यह पदभार ग्रहण किया है।

भारत के सबसे शुरुआती और प्रमुख एआई-केंद्रित उद्यमों में से एक के सह-संस्थापक के रूप में, वे उद्योग के लिए एक निर्णायक मोड़ पर उद्यम एआई, विश्लेषण, जिम्मेदार प्रौद्योगिकी और वैश्विक गो-टू-मार्केट में अपनी गहरी विशेषज्ञता लेकर आए हैं।

उनका ध्यान एआई के साथ सेवाओं के परिवर्तन को गति देने पर होगा, साथ ही उत्पाद नवाचार और एजेंटिक एआई को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक बाजारों के लिए स्वायत्त, मल्टीएजेंट सिस्टम और वर्टिकल एआई उत्पादों के अग्रणी स्रोत के रूप में स्थापित करना होगा।

वेलामकन्नी ने कहा, “एआई की प्रगति से छोटे-बड़े सभी उद्यमों के लिए अपने कारोबार को नए सिरे से परिभाषित करने के अभूतपूर्व अवसर खुल रहे हैं। इस एआई-आधारित परिवर्तन में भारत की अहम भूमिका होगी। आने वाले वर्ष में, हमारा ध्यान सेवाओं और उत्पादों में एआई-संचालित विकास के अगले चक्र को गति देने और अपने कर्मचारियों को एआई के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार करने पर होगा।”

गंगाधरन ने कहा,“असाधारण महत्वाकांक्षा, गति और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ एआई के इस युग में कदम रखते हुए, मुझे विश्वास है कि श्रीकांत इस एजेंडा को इसके प्रभाव के अगले चरण तक ले जाएंगे, और मैं इस यात्रा में उनकी सफलता की कामना करता हूं।”

आधिकारिक बयान के अनुसार, नैसकॉम कार्यकारी परिषद ने केपीआईटी के सह-संस्थापक, सीईओ और प्रबंध निदेशक किशोर पाटिल को नया वाइस प्रेसिडेंट भी चुना है।

--आईएएनएस

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