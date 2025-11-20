विज्ञान

नैसकॉम ने भारत-यूके टेक्नोलॉजी और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना यूके फोरम लॉन्च किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 04:41 PM

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। नैसकॉम ने गुरुवार को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय टेक्नोलॉजी और ट्रेड पार्टनशिप को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने यूके फोरम के लॉन्च की घोषणा की।

इस इवेंट में सीनियर गवर्मेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री लीडर और इंडिया-यूके टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के खास स्टेकहोल्डर शामिल हुए।

लॉन्च के अवसर पर यूके में भारत के हाई कमिश्नर, विक्रम दोराईस्वामी ने जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और रेजिलिएंस मॉडर्न बाइलेटरल पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा है।

उन्होंने कहा, "भारत की टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षमताएं इनोवेशन के लंबे समय से चले आ रहे कल्चर में हैं, जो घरेलू और ग्लोबल दोनों तरह की मांगों को इस तरह से पूरा करने में भी सक्षम है।"

नैसकॉम के प्रेसिडेंट राजेश नांबियार ने कहा, "भारत-यूके पार्टनरशिप इनोवेशन, इंक्लूजन और इम्पैक्ट के एक नए दशक की शुरुआत में है। अगला दशक को-इनोवेशन का होना चाहिए, जहां भारत और यूके मिलकर एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी में मिलकर सॉल्यूशन को डिजाइन और डिप्लॉय करेंगे।"

नैसकॉम यूके फोरम का विजन निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ हाई-वैल्यू डिजिटल नौकरियों के सृजन के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना है। इस फोरम का उद्देश्य इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जो दोनों देशों की सरकारों के साथ टेक्नोलॉजी को केंद्र में रख द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करे।

नैसकॉम यूके फोरम, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (टीएसआई) के तहत, दोनों देशों के बीच एआई सहयोग को आगे बढ़ाने में कैटेलिटिक भूमिका निभाएगा, खास कर पब्लिक सेक्टर में, जहां एआई अडॉप्शन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का अनुभव यूके को बड़े पैमाने पर नागरिक सर्विस देने में मदद कर सकती है।

यह फोरम एआई रेडीनेस, वर्कफोर्स अपस्किलिंग और एसएमई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही, दोनों देशों को लाभ पहुंचाते हुए रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिस और शेयर्ड इनोवेशन मॉडल्स को भी बढ़ावा देगा।

यह पहल सीनियर टेक्नोलॉजी लीडर्स जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हेक्सावेयर, इंफोसिस, एलटीआईमाइंडट्री, मास्टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो जैसे बड़े भारतीय आईटी प्लेयर्स के सीनियर टेक्नोलॉजी लीडर्स को एक साथ लाती है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...