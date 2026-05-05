नासा के हबल ने कैद की स्पेस में 'लाइटसेबर' की तस्वीरें, जानें क्या है ये

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (नासा) के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की एक अद्भुत तस्वीर साझा की है। इस दृश्य में प्रकाश की दो किरणें किसी रहस्यमयी तलवार की तरह चमकती दिखाई दे रही हैं, जो फिल्म 'स्टार वॉर्स' के 'लाइटसेबर' की याद दिलाती हैं।

वैज्ञानिक रूप से, ये चमकती किरणें नवजात तारों से निकलने वाली ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं (जेट्स) हैं। जब ये जेट्स अंतरिक्ष में मौजूद गैस और धूल के बादलों से तीव्र गति से टकराते हैं, तो 'हरबिग-हारो ऑब्जेक्ट्स' का निर्माण होता है। हबल ने इनमें से एचएच 24 और एचएच 111 नामक ऑब्जेक्ट्स की खास तस्वीरें ली हैं। धूल की मोटी परतों के बीच से निकलते ये प्रकाश पुंज ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो किसी योद्धा ने अंधेरे के बीच अपनी चमकती तलवार लहराई हो।

वैज्ञानिकों के अनुसार, नए जन्मे तारों में शक्ति जागृत होने पर ये शक्तिशाली जेट निकलते हैं। ये जेट आस-पास की सामग्री से टकराकर चमकीले और रंगीन पैटर्न बनाते हैं।

हबल ने दो तस्वीरें ली हैं, जिसमें से पहली तस्वीर में अंतरिक्ष का एक बादल भरा क्षेत्र नारंगी रंग में चमकता दिख रहा है। इसमें से एक जेट की रोशनी तिरछी दिशा में गुजर रही है, जो बेहद आकर्षक नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में गैस और धूल की हल्की लाल धुंध के बीच से काली पृष्ठभूमि पर एक तिरछा नीला धागा जैसा प्रकाश यानी फिलामेंट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये नीला फिलामेंट लाइटसेबर की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है।

हबल स्पेस टेलीस्कोप इन ऑब्जेक्ट्स को पहले भी देख चुका है, लेकिन नई तस्वीरों में रंगों और विवरण की स्पष्टता बेहतर है। ये तस्वीरें युवा तारों के निर्माण प्रक्रिया और उनके आस-पास के वातावरण को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे जेट तारों के विकास के शुरुआती चरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जेट न केवल आस-पास की गैस को प्रभावित करते हैं बल्कि नए तारा निर्माण की प्रक्रिया को भी आकार देते हैं।

--आईएएनएस

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