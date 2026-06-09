नेपाल में रियल-टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूपीआई-एनपीआई लिंकेज लाइव

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने मंगलवार को इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के बीच क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट लिंकेज शुरू करने की घोषणा की। इससे दोनों देशों के बीच रियल-टाइम, कम लागत और सुरक्षित मनी ट्रांसफर हो सकेगा।

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एनआईपीएल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय ब्रांच है। इस इंटीग्रेशन से, भारत और नेपाल में यूजर्स मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके बिना किसी रुकावट के पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और उन्हें बैंक अकाउंट की जरूरी डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं होगी।

यह सुविधा अभी कुछ चुनिंदा बैंकों में लाइव है और आने वाले समय में इसे वित्तीय संस्थानों के बड़े नेटवर्क तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

एनपीसीआई के मुताबिक, यह लिंकेज क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने और फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच आर्थिक और डिजिटल कनेक्टिविटी गहरा होगा।

इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को ज्यादा आसान, बेहतर और सस्ता बनाने के लिए जी20 एजेंडा समेत दुनिया भर की बड़ी कोशिशों से जुड़ा है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि एनसीएचएल के साथ साझेदारी में भारत और नेपाल के बीच क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस लिंकेज का लॉन्च, दुनिया भर के समुदायों की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेशन के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि यह पहल क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस के लिए एक रियल-टाइम, सस्ता और सुरक्षित कॉरिडोर बनाती है, जिससे दोनों देशों के परिवारों के लिए प्रोसेस आसान हो जाता है और साथ ही फाइनेंशियल इनक्लूजन को भी बढ़ावा मिलता है।

रियल-टाइम सेटलमेंट को चालू करके, इस सिस्टम से उम्मीद है कि यह ट्रेडिशनल रेमिटेंस चैनलों की तुलना में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफी कम कर देगा और बॉर्डर के दोनों तरफ के यूजर्स, खासकर उन परिवारों को फंड तक तेजी से एक्सेस देगा जो समय पर रेमिटेंस पर निर्भर हैं।

एनसीएचएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश मान सिंह प्रधान ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच लिंकेज का सफल लॉन्च करीबी सहयोग और क्रॉस-बॉर्डर फंड ट्रांसफर को आसान, रियलटाइम और सुविधाजनक बनाने के लिए एक साझा कमिटमेंट का सबूत है।

उन्होंने कहा, “जैसे ही हम एक साथ डिजिटल पेमेंट के सफर पर निकल रहे हैं, हम ज्यादा सर्विस जोड़ने और दोनों तरफ के लाखों लोगों और बिजनेस के लिए इनक्लूजन सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं।”

--आईएएनएस

केके/एबीएम