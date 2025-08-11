Indian Market Opening: हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, पीएसयू बैंक शेयरों में तेजी

मुंबई: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने पीएसयू बैंक शेयरों में बढ़त के चलते सोमवार को सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 122 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 79,980 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी इंडेक्स 42 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,405 पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.34 प्रतिशत बढ़कर 55,194 पर पहुंच गया।

ब्रॉडर मार्केट सूचकांकों में भी खरीदारी देखी गई, जिसमें बीएसई स्मॉलकैप में 0.16 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप में 0.19 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

पिछले सप्ताह, निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग एक-एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के हार्दिक मटालिया ने कहा, "निफ्टी को 24,300 के स्तर पर और उसके बाद 24,200 के स्तर पर समर्थन मिल सकता है। इन स्तरों से नीचे गिरने पर 24,000 के स्तर की ओर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। ऊपरी स्तर पर, 24,500 का स्तर तत्काल प्रतिरोध बन सकता है।"

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और निफ्टी आईटी में 0.46 प्रतिशत की गिरावट आई।

दूसरे अधिकांश सूचकांकों में 0.25 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि देखी गई।

निफ्टी पैक में ग्रासिम, एसबीआई, अदाणी एंटरप्राइजेज और ट्रेंट टॉप गेनर्स थे।

वहीं, टाइटन कंपनी 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रही, इसके बाद लूजर्स में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स का स्थान रहा।

निवेशक अमेरिका-भारत व्यापार समझौते, तिमाही आय परिणामों, टैरिफ संबंधी बयानबाजी और आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर करीब से नजर रख रहे हैं।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "अलास्का में ट्रंप-पुतिन वार्ता के परिणाम जैसे भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस सप्ताह बाजार के रुझान को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होंगे। अगर वार्ता रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत करती है तो एक बड़ा सकारात्मक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। ओवरसोल्ड मार्केट में तेजी से उछाल आएगा।"

अमेरिकी बाजारों में, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.47 प्रतिशत, नैस्डैक 0.98 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.78 प्रतिशत बढ़ा।

एशियाई बाजारों में, निवेशकों को अमेरिका-चीन टैरिफ समझौते की 12 अगस्त की समयसीमा को आगे बढ़ाए जाने का इंतजार रहा।

जापान का निक्केई 1.85 प्रतिशत चढ़ा। चीन का शंघाई 0.38 प्रतिशत और शेन्जन 1.39 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.21 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.18 प्रतिशत चढ़ा।

पिछले 14 सत्रों तक शुद्ध बिकवाली के बाद, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बीते शुक्रवार को शुद्ध खरीदार बन गए और उन्होंने लगभग 1,932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 7,723.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।