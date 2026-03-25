मध्य पूर्व से भारत आने वाली उड़ानों की संख्या में लगातार हो रहा सुधार: केंद्र

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। मध्य पूर्व से भारत आने वाली उड़ानों की संख्या में लगातार सुधार हो रहा है। यूएई से लगातार नॉन-शेड्यूल उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है और अलग-अलग एयरपोर्ट्स से 80 के करीब उड़ानें बुधवार को भारत आने की उम्मीद है। यह जानकारी विदेशी मंत्रालय द्वारा दी गई।

बयान में कहा गया, "सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए उड़ानें जारी हैं। कतर का हवाई क्षेत्र भी आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज द्वारा बुधवार को भारत के लिए लगभग नौ नॉन-शेड्यूल कमर्शियल उड़ानें संचालित किए जाने की उम्मीद है।"

कुवैत और बहरीन के हवाई क्षेत्र अभी भी बंद हैं। सऊदी अरब से जजीरा एयरवेज और गल्फ एयर जैसी एयरलाइंस द्वारा स्पेशल नॉन-शेड्यूल उड़ानें संचालित की जा रही हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को भारत आने में सुविधा हो रही है।

बयान में कहा गया है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत आने में सहायता दी जा रही है। भारतीय दूतावास की सहायता से 717 छात्रों और 326 भारतीय नागरिकों सहित 1,043 लोग ईरान से बाहर निकल चुके हैं।

इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को जॉर्डन के रास्ते भारत आने की सुविधा दी जा रही है। कुवैत, बहरीन और इराक में लगे प्रतिबंधों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के रास्ते आवाजाही की सुविधा जारी है।

28 फरवरी से अब तक लगभग 4,26,000 यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं। इस दौरान, इस क्षेत्र से भारत के लिए भारतीय और विदेशी एयरलाइंस की शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल उड़ानों सहित कुल 2,149 उड़ानें संचालित हुईं।

मंत्रालय भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को स्वदेश वापस लाने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। बयान में कहा गया है कि 18 मार्च को रियाद में दिवंगत हुए एक भारतीय नागरिक का पार्थिव शरीर भारत वापस लाया गया है और सरकार परिवार के साथ लगातार संपर्क में है।

बयान में आगे कहा गया है कि ओमान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास लापता और मृत भारतीय नागरिकों के संबंध में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश वापस लाने में सहायता कर रहे हैं।

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