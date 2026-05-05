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मध्य पूर्व में तनाव से दुबई एयरपोर्ट का यात्री ट्रैफिक मार्च में 66 प्रतिशत गिरा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च में यात्री ट्रैफिक में 60 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते यात्रियों की संख्या में 66 प्रतिशत की कमी आई है।

इस भारी गिरावट के चलते पहली तिमाही में यात्रियों की संख्या घटकर 25 लाख रह गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21 लाख कम है।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में से एक को कई परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें संघर्ष के दौरान आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से संबंधित घटनाओं के कारण अस्थायी बंद भी शामिल हैं। इन घटनाओं के चलते पश्चिम एशिया में व्यापक उड़ानें बाधित हुईं और इस महीने यात्रा की मांग में कमी आई।

हालांकि, पूरे वर्ष के लिए कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हवाई यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल ग्रिफिथ्स ने कथित तौर पर कहा कि हवाई अड्डा धीरे-धीरे क्षमता बहाल होने के साथ यातायात में सुधार को संभालने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो रही है।

इस बीच, भारत सबसे बड़ा स्रोत बाजार बना रहा, जिसने 25 लाख यात्रियों का योगदान दिया, इसके बाद सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान का स्थान रहा। गंतव्यों में, लंदन में सबसे अधिक 7.52 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जिसके बाद मुंबई और जेद्दा का स्थान रहा।

इससे पहले मार्च में, दुबई हवाई अड्डे ने पास में एक ईंधन टैंक पर ड्रोन हमले के बाद एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, हवाई अड्डे ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ानें रोकी गई थीं, साथ ही यात्रियों को अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई थी।

--आईएएनएस

एबीएस/

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