मंदिरों के शिखर सपाट क्यों नहीं होते? जानें इसके पीछे का विज्ञान

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता उनके पिरामिडाकार और गगनचुंबी शिखर हैं। ये शिखर न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना हैं, बल्कि इनके निर्माण के पीछे प्राचीन भारतीय वास्तुकला, ऊर्जा विज्ञान और ध्वनि के गहरे सिद्धांत निहित हैं। मंदिरों की यह संरचना सदियों पुराने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।

मंदिरों के शिखर सपाट नहीं, बल्कि नुकीली और पिरामिड जैसी आकृति वाली क्यों बनाए जाते है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अनुसार, मंदिर का शिखर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आकाश की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जैसे मोबाइल में सिग्नल मिलता है, वैसे ही मंदिर का शिखर आकाश से सकारात्मक वाइब्रेशन को खींचकर भक्त तक पहुंचाता है। शिखर के ठीक नीचे मुख्य मूर्ति स्थापित होती है। यह आकृति ब्रह्मांड के मूल बिंदु का प्रतीक है।

वैज्ञानिक और वास्तु दृष्टिकोण से, पिरामिडाकार संरचनाएं भीतर से रिक्त होने पर सकारात्मक ऊर्जा के संचयन का केंद्र बनती हैं। जब कोई श्रद्धालु इस ऊर्जा पुंज के नीचे बैठता है, तो उसे अद्भुत मानसिक शांति, आत्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।

मंदिर का शिखर ध्वनि सिद्धांत पर आधारित होता है। यहां किए गए मंत्रों, घंटों और भजन की ध्वनियां गुंबद के कारण गूंजती हैं और पूरे मंदिर में फैल जाती हैं। शिखर और मूर्ति का केंद्र एक होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम मूर्ति को स्पर्श करते हैं या सिर नवाते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवेश करती है।

मंदिर के शिखर पर लगाया जाने वाला तांबे या सोने का कलश भी महत्वपूर्ण है। तांबा ऊर्जा का अच्छा संवाहक होता है। यह बिजली की तरह आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर जमीन में पहुंचा देता है, जिससे मंदिर की सकारात्मकता बनी रहती है। प्राचीन काल में सोने के कलश का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि सोना सबसे अच्छा ऊर्जा संवाहक माना जाता है।

अन्य वैज्ञानिक कारण देखें तो शिखर की नुकीली आकृति सूर्य की किरणों को सीधे प्रभावित नहीं होने देती, इसलिए मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गर्मी में भी ठंडा रहता है। शिखर की वजह से मंदिर दूर से दिखाई देता है, जिससे भक्त आसानी से पहुंच सकें। शिखर की यह आकृति किसी को मूर्ति के ऊपर खड़े होने से भी रोकती है, जो सम्मान का प्रतीक है।

मंदिरों का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। यहां पवित्रता, शांति और दिव्यता का वातावरण बना रहता है। शिखर की वजह से मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और भक्त को शारीरिक-मानसिक शक्ति मिलती है।

--आईएएनएस

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