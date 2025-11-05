मिंत्रा ला रहा भारत का पहला लाइफस्टाइल और म्यूजिक फेस्टिवल, 'ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट 2025' शो की टिकट बुक माई शो पर उपलब्ध

बेंगलुरु, 5 नवंबर (आईएएनएस) । लीडिंग फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने जेन जी ऑडियंस के लिए मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट 2025 की घोषणा की है। यह भारत का पहला ऐसा फेस्टिवल होगा, जहां पॉप कल्चर की जरूरत को पूरा करते हुए फैशन, ब्यूटी और म्यूजिक सभी एक ही जगह उपलब्ध होंगे।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह फेस्ट एमएमआरडीए ग्राउंड्स में 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे से आयोजित किया जा रहा है। मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट एक कल्चरल मोमेंट को डिफाइन करता है, जहां स्टाइल और सेल्फ-एक्सप्रेशन एक साथ मिलते हैं।

मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट की टिकट बुक माई शो से खरीदी जा सकती हैं।

मिंत्रा के सीमओ सुंदर बालासुब्रमण्यम ने फेस्ट को लेकर कहा, "मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट भारत का सबसे वाइब्रेंट फैशन और ब्यूटी इकोसिस्टम बनाने की हमारी जर्नी में अगला और नया कदम है। यह क्रिएटर लेड सेलिब्रेशन के रूप में शुरू हुआ था और अब शॉपर्स, क्रिएटर्स, ब्रांड्स और आर्टिस्ट को एक रूफ के नीचे लाते हुए लार्ज-स्केल कल्चरल एक्सपीरियंस में बदल गया है। यह एक ऐसा स्पेस है, फैशन, म्यूजिक, ब्यूटी मिलकर दर्शाते हैं कि भारत आज किस प्रकार स्टाइल और सेल्फ-एक्सप्रेशन का एक्सपीरियंस लेते हैं।"

कंपनी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण हिमेश रेशमिया होंगे, जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस आयोजन को एक यादगार शाम बना देगी। इसके अलावा, कुछ और आर्टिस्ट भी इस आयोजन को खास बनाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जिनके नामों की जानकारी बहुत जल्दी दी जाएगी।

फेस्टिवल के डेब्यू एडिशन में कुछ सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड्स, टॉप म्यूजिकल एक्ट्स और देश के मोस्ट इंफ्लूएंशियल क्रिएटर्स और सेलेब्रिटीज शामिल होने जा रहे हैं, जिनके साथ भारत के फैशन, ब्यूटी और कल्चर लैंडस्कैप में एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन क्रिएट होगा।

मिंत्रा के अनुसार, नए लॉन्च और हैंडपिक्ड कलेक्शन से लेकर कल्ट-फेवरेट ब्रांडस से क्यूरेटेड एक्सपीरियंस के साथ गिफ्ट और आकर्षक ऑफर्स के साथ यह आयोजन ग्राहकों के लिए बेहद खास होगा।

मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट्स से इंस्पायर्ड है लेकिन भारतीय पहचान को बनाए रखते हुए क्रिएटिव फ्रीडम को कैप्चर करेगा। यह एक ऐसी जगह होगी जहां म्यूजिक, पॉप कल्चर, फैशन और ब्यूटी सभी को लेकर धमाल होगा।

पॉपुलर 'मिंत्रा क्रिएटर फेस्ट' और मिंत्रा के डीप-रूटेड क्रिएटर एसोसिएशन से शुरू हुआ 'मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट' एक बड़े लाइफ कल्चरल सेलिब्रेशन को दिखाता है।

देश के फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल इकोसिस्टम को एक साथ लाते हुए सिंगल, इमर्सिव इवेंट के रूप में मिंत्रा ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट खासकर भारत की फैशन-फॉरवर्ड ऑडियंस जेन जी के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्लैमस्ट्रीम फेस्ट 2025 फन, फैशन, म्यूजिक और फूड के साथ एक बेहतरीन आयोजन होगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/