मेटा इंडिया ने अमन जैन को बनाया नया पब्लिक पॉलिसी हेड

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। मेटा इंडिया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया और अमन जैन को पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिक नीति) का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह अपना कार्यभार अगले साल की शुरुआत में संभालेंगे और सीधे मेटा के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट साइमन मिलनर को रिपोर्ट करेंगे।

जैन इसके साथ ही मेटा इंडिया की लीडरशिप टीम का भी हिस्सा बनेंगे।

मेटा ने एक बयान में कहा, “जैन अगले साल की शुरुआत में कंपनी से जुड़ेंगे और एशिया प्रशांत (एपेक) क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट साइमन मिलनर को रिपोर्ट करेंगे। वह भारत की लीडरशिप टीम में भी शामिल होंगे।”

अमन जैन को पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस स्ट्रेटेजी में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अमेजन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। वह भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी जुड़े रहे हैं।

गूगल इंडिया में उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया, जिनमें कंट्री हेड फॉर गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी शामिल है।

हाल ही में वह अमेजन में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी थे, जहां उन्होंने मार्केटप्लेस, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन जैसे मुद्दों पर काम किया।

मेटा के वाइस प्रेसिडेंट साइमन मिलनर ने कहा कि भारत मेटा के लिए बहुत अहम बाजार है, खासकर जब भारत की डिजिटल इकॉनमी एआई, नई तकनीकों और क्रिएटर इकॉनमी के साथ तेजी से बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि मेटा भारत में एक सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी के लिए उपयोगी इंटरनेट बनाने में मदद करना चाहता है।

साइमन मिलनर ने आगे कहा कि उन्हें अमन जैन के साथ काम करने की खुशी है और उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी में अमन का अनुभव मेटा के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह एपेक क्षेत्र में मेटा की पॉलिसी टीम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे।

मेटा सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी है और यह भारत और विश्व में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म चलाती है।

--आईएएनएस

दुर्गेश बहादुर/एबीएस