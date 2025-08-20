विज्ञान

मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच निफ्टी और सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ खुले

Aug 20, 2025, 02:19 PM

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार सुबह के सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स 112 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 81,531 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 24,939 पर आ गया।

ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन कमजोर रहा, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक क्रमशः 0.05 प्रतिशत और 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

निफ्टी बैंक में 0.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अधिकांश अन्य सूचकांकों में 0.50 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट देखी गई।

एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी पिछले तीन दिनों में जीएसटी सुधारों से संबंधित सकारात्मक घोषणाओं के कारण 364 अंक चढ़ा है, जो दिवाली से पहले लागू होने की संभावना है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "अमेरिकी प्रशासन से आ रही खबरों के अनुसार, भारत पर 25 प्रतिशत द्वितीयक टैरिफ लगाने की 27 अगस्त की समयसीमा के बारे में सकारात्मक संकेत नहीं मिलने के कारण, बाजार में लगातार तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जो पूरी तरह से तर्कहीन और निष्पक्ष है और केवल निजी सनक से प्रेरित है, जारी रह सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि अल्पावधि में, निवेशक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, टेलीकॉम, होटल, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे घरेलू उपभोग विषयों, विशेष रूप से उचित मूल्य वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

टेक्निकल फ्रंट पर, निफ्टी एक गैप-अप ओपनिंग के बाद एक साइडवेज-टू-बुलिश ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, "इंडेक्स को लगभग हर प्रमुख ईएमए स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जो मजबूत अंतर्निहित मजबूती का संकेत देता है।"

विश्लेषकों का कहना है कि अगर निफ्टी 25,050 से ऊपर बना रहता है तो आने वाले सत्रों में यह 25,250 और 25,500 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। बाजार अभी भी तेजी के मूड में है और गिरावट खरीदारी के मौके पैदा कर सकती है।

निवेशकों द्वारा जापान के व्यापार आंकड़ों की समीक्षा के बीच, वॉल स्ट्रीट में रात भर की गिरावट के बाद, एशिया-प्रशांत बाजारों में शुरुआती कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों के 2.1 प्रतिशत वार्षिक गिरावट के अनुमान से अधिक, जुलाई में जापान के निर्यात में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो चार वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है।

अमेरिकी बाजारों में, डॉव जोन्स 0.02 प्रतिशत की तेजी में रहा, जबकि नैस्डैक 1.46 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.59 प्रतिशत की गिरावट में रहे।

एशिया में, चीन का शंघाई सूचकांक और शेन्जेन सूचकांक क्रमशः 0.04 प्रतिशत और 0.59 प्रतिशत की गिरावट में रहे। जापान का निक्केई 1.52 प्रतिशत गिरा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.41 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.86 प्रतिशत की गिरावट में रहे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार एक दिन की खरीदारी के बाद फिर से शुद्ध विक्रेता रहे और भारतीय शेयरों में 634.26 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,261.06 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी के साथ अपना समर्थन बनाए रखा।

