मारुति सुजुकी ने भारत में 100 प्रतिशत एथेनॉल पर चलने वाली पहली गाड़ी वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल को किया लॉन्च

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी ने गुरुवार को भारत में फ्लेक्स-फ्यूल पर चलने वाली पहली गाड़ी वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल को लॉन्च किया। यह गाड़ी ऐसे समय पर पेश की गई है, जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। इससे देश को स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ट्रांजिशन में मदद मिलेगी।

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यह नया मॉडल ई20 से लेकर ई100 तक के एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चलने में सक्षम है, जिससे यह भारत में 100 प्रतिशत एथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया पहला यात्री वाहन बन गया है।

कंपनी ने कहा कि यह लॉन्च भारत के पारंपरिक पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

इस लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे, जिन्होंने स्वच्छ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि सरकार अपनी वैकल्पिक ईंधन रणनीति के तहत 15 प्रतिशत आइसोब्यूटेनॉल मिश्रित डीजल पेश करने की योजना बना रही है।

गडकरी ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और हीरो मोटोकॉर्प जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों से पुराने वाहनों को फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल में बदलने और उन्हें यूरो 6 मानकों सहित सख्त उत्सर्जन मानकों के अनुरूप बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे और पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे वाहन स्क्रैपेज कार्यक्रम को समर्थन देंगे।

लॉन्च पर बोलते हुए, गडकरी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख विकास चालक बताया और कहा कि भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने यह भी बताया कि कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं में निवेश कर रही है और हाइड्रोजन ईंधन जैसी अन्य स्वच्छ तकनीकों की खोज कर रही है।

वहीं, कंपनी के विपणन और बिक्री के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में इंडस्ट्री में बिकने वाले लगभग आधे ग्रीन वाहन मारुति सुजुकी के थे।

--आईएएनएस

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