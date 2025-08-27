विज्ञान

मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड' का एक अच्छा उदाहरण : आरसी भार्गव

Aug 27, 2025

अहमदाबाद, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने मंगलवार को कंपनी के नए गुजरात प्लांट को 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड'का एक अच्छा उदाहरण बताया।

कंपनी के गुजरात प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और यहां उन्होंने इलेक्ट्रिक एसयूवी 'ई-विटारा' के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई।

मीडिया से बातचीत करते हुए भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन ने कंपनी में नई ऊर्जा भर दी है।

उन्होंने कहा, "आज हमारे लिए सचमुच गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के लिए दो ऐतिहासिक कदमों का उद्घाटन किया है।"

प्रधानमंत्री ने कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई और गुजरात के हंसलपुर में लिथियम-आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर साल 7.5 लाख कारें बनाने की क्षमता है।

उन्होंने आगे कहा कि ई-विटारा को केवल भारतीय बाजारों को ही नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इसे 100 से अधिक देशों में निर्यात भी किया जाएगा।

इसके अलावा, मारुति सुजुकी के अन्य शीर्ष अधिकारी राहुल भारती ने इसे भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कम बताया।

भारती ने कहा, "हम 100 से ज्यादा वैश्विक बाजारों के लिए एडवांस बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं। साथ ही, हमारी सहायक कंपनी टीडीएसजी लिथियम-आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड ने गहन स्थानीयकरण हासिल किया है और बैटरी पैक से सेल और अब इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग इसी प्लांट में की जा रही है।"

उन्होंने कहा कि हंसलपुर प्लांट में युवा इंजीनियरिंग छात्रों और कुशल सहयोगियों को प्रधानमंत्री के समक्ष अपना काम प्रदर्शित करते देखना कंपनी के लिए एक भावनात्मक और गौरवपूर्ण क्षण था।

कंपनी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि सिंगल-लोकेशन ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के तहत ई-विटारा का निर्माण विशेष रूप से गुजरात में किया जाएगा।

