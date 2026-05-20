मारुति सुजुकी इंडिया ने लखनऊ में कौशल विकास के लिए स्मार्ट फैक्ट्री लैब को शुरू किया

लखनऊ, 20 मई (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत लखनऊ के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक स्मार्ट फैक्ट्री लैब स्थापित की है। इसका उद्देश्य डिप्लोमा छात्रों को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

यह लैब अपने पहले वर्ष में लगभग 400 छात्रों को प्रशिक्षण देगी और इस सुविधा को आधुनिक उत्पादन प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, इससे अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह अत्याधुनिक लैब छात्रों को स्वचालन, उद्योग 4.0, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी), न्यूमेटिक्स, ऊर्जा मापन और गति नियंत्रण प्रणालियों सहित एडवांस, उद्योग से जुड़ी टेक्नोलॉजी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती हैं।

कंपनी ने आगे बताया कि रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग की नकल करने के लिए डिजाइन की गई इन लैब्स का उद्देश्य डिप्लोमा छात्रों के बीच व्यावहारिक शिक्षा और तकनीकी दक्षता को मजबूत करना है।

कंपनी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उद्योग के लिए आवश्यक सही मानसिकता विकसित करना, रोजगार क्षमता बढ़ाना, तकनीकी दक्षताओं को मजबूत करना और छात्रों को उद्योग के लिए तैयार पेशेवर बनाना है, जिससे वे भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में योगदान दे सकें।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट मामलों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने कहा,"सुविधाओं को स्मार्ट फैक्ट्री लैब में अपग्रेड करके, हम सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार पेशेवर तैयार कर रहे हैं। ये लैब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने, कौशल अंतर को कम करने और छात्रों में उद्योग-विशिष्ट उपकरणों के उपयोग में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण के अवसर प्रदान करेंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकारी कॉलेजों में सुविधाओं को अपग्रेड करने के साथ-साथ, मारुति सुजुकी ने जापान और भारत की सरकारों के बीच सहयोग से चार जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (जेआईएम) भी स्थापित किए हैं।"

इसके अतिरिक्त, मारुति सुजुकी ने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योग-विशिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 18 आईटीआई में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब (एएमएल) स्थापित की है।

--आईएएनएस

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