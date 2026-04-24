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मारुति सुजुकी इंडिया का प्रोडक्शन वित्त वर्ष 26 में ऑल-टाइम हाई पर रहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 07:01 AM

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में उसने 23.4 लाख यूनिट्स का उत्पादन किया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन है।

देश में वार्षिक आधार पर 23 लाख से अधिक यूनिट्स का उत्पादन करने वाली मारुति सुजुकी एकमात्र कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।

कंपनी ने बयान में कहा कि वैश्विक स्तर पर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की सभी कंपनियों में मारुति सुजुकी इंडिया एक मात्र कंपनी है, जिसने यह उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाकर 40 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष तक करना है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा, “यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि विश्व भर में बहुत कम कंपनियां एक ही देश में इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हैं। मारुति सुजुकी में, हम हमेशा से ऐसे उत्पाद और तकनीकें पेश करने में विश्वास रखते आए हैं जो हमारे ग्राहकों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करती हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विश्वास अर्जित होता रहा है।”

कंपनी ने बताया कि डिजायर, फ्रोंक्स, स्विफ्ट, एर्टिगा और बलेनो वर्ष के दौरान सबसे अधिक उत्पादित मॉडल रहे, जिनमें से प्रत्येक ने दो लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया।

ताकेउची ने कहा, “इसकी नींव हमारे कर्मचारियों, विक्रेताओं और डीलर भागीदारों के साथ हमारे आपसी विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग पर टिकी है। वर्तमान सरकार की नीतिगत व्यवस्था, जैसे जीएसटी 2.0 की शुरुआत, ने बाजार के भरोसे को मजबूत किया और एक महत्वपूर्ण समय में मांग को बढ़ाया, जिससे हमें रिकॉर्ड-उच्च यूनिट उत्पादन करने में मदद मिली।”

वर्तमान में, ऑटोमोबाइल कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और खरखोदा में एक-एक और गुजरात के हंसलपुर में चार विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है।

इन संयंत्रों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 लाख यूनिट है।

क्षमता विस्तार रणनीति के तहत, कंपनी ने मार्च 2026 में गुजरात के सानंद स्थित खोराज औद्योगिक एस्टेट में अपने पांचवें विनिर्माण संयंत्र के लिए भूमि का चयन किया।

पूरी तरह से चालू होने पर, इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख यूनिट होगी।

--आईएएनएस

एबीएस/

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