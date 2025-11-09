मार्केट आउटलुक: तिमाही नतीजे, महंगाई डेटा और आर्थिक आंकड़ों से अगले हफ्ते तय होगी बाजार की चाल

मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे, खुदरा और थोक महंगाई डेटा और आर्थिक आंकड़ों से बाजार की आगे की दिशा तय होगी।

अगले हफ्ते बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, अशोक लीलैंड, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, बीपीसीएल, मैरिको और ऑयल इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों की ओर से नतीजे जारी किए जाएंगे।

सरकार की ओर से 12 नवंबर को महंगाई का डेटा जारी किया जाएगा। महंगाई का डेटा बाजार के लिए काफी अहम माना जाता है। इससे मांग और आपूर्ति की स्थिति की जानकारी मिलती है।

10-14 नवंबर के कारोबारी सत्र में आईपीओ मार्केट में भी काफी हलचल देखने को मिलेगी और करीब छह कंपनियां बाजार में आईपीओ जारी करेंगी, जिसमें चार मेनबोर्ड और दो एसएमई होंगी।

भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिलाजुला रहा। निफ्टी 229.80 अंक या 0.89 प्रतिशत कम होकर 25,492.30 और सेंसेक्स 722.43 अंक या 0.86 प्रतिशत कम होकर 83,216.28 पर बंद हुआ।

चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, "प्राइस एक्शन से लगता है कि बाजार आने वाले समय में कंसोलिडेशन में रह सकता है, क्योंकि निफ्टी उच्चतम स्तर पर टिकने में नाकामयाब रहा है और 25,500 के नीचे बंद हुआ है।"

दूसरी तरफ निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 17.25 अंक की मामूली बढ़त के साथ 59,843.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 304.85 अंक या 1.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,075.95 पर था।

इस दौरान बैंक निफ्टी 100.45 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 57,876.80 पर बंद हुआ।

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी पीएसयू बैंक (2.05 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी ऑयल एंड गैस (0.05 प्रतिशत) बढ़कर बंद हुआ।

निफ्टी आईटी (1.67 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (1.37 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (1.75 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (3.17 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (1.34 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा (1.80 प्रतिशत) और निफ्टी कमोडिटीज (1.38 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

एबीएस/