मार्केट आउटलुक: सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रा आउटपुट डेटा और ग्लोबल आर्थिक आंकड़ों से अगले हफ्ते तय होगी शेयर बाजार की चाल

Nov 16, 2025, 03:22 PM

मुंबई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे, सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बंपर जीत से बाजार की चाल प्रभावित होगी। यह जानकारी रविवार को बाजार के जानकारों की ओर से दी गई।

दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े जैसे फेड मिनट्स आदि का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर होगा।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा, "इसके अतिरिक्त अगले हफ्ते एआई-लिंक्ड शेयरों में जारी अस्थिरता पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर बाजार धारणा को प्रभावित करने की क्षमता है।"

बीते हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स का प्रदर्शन मजबूत रहा। निफ्टी 1.64 प्रतिशत या 417.75 अंक बढ़कर 25,910.05 और सेंसेक्स 1.62 प्रतिशत या 1,346.50 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ।

इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन भी शानदार रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 896.05 अंक या 1.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,739.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 176.55 अंक या 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,252.50 पर था।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी की वजह वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत संकेत होना था। इसमें अमेरिकी शटडाउन का समाप्त होना और भारत में थोक एवं घरेलू महंगाई का घटना शामिल है।

जीएसटी की दरों में कटौती के कारण खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं, थोक महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर -1.21 प्रतिशत हो गई है।

बीते हफ्ते निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 4.14 प्रतिशत की तेजी के साथ शीर्ष पर था। निफ्टी आईटी 3.37 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 2.94 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 1.32 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 2.40 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज 1.54 प्रतिशत, निफ्टी हेल्थकेयर 1.49 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज 0.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत शेयर बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है और इस पर बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। साथ ही इससे केंद्र की एनडीए सरकार की स्थिरता में इजाफा होगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।

