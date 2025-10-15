'मानक' सिस्टम और सर्विसेज में क्वालिटी, विश्वसनीयता और वैश्विक सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं : प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर पर कहा कि हमें एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, जहां साझा मानक सभी के लिए इनोवेशन, विश्वास और और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जोशी ने लिखा, "स्टैंडर्ड्स, सिस्टम और सर्विसेज में क्वालिटी, विश्वसनीयता और वैश्विक सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं। इस विश्व मानक दिवस पर, आइए एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जहां साझा मानक सभी के लिए इनोवेशन, विश्वास और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दें।"

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जोशी विश्व मानक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रभावी एक राष्ट्रीय मानक संगठन है। इस अवसर पर राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा भी उपस्थित रहेंगे।

बीआईएस देश भर में अलग-अलग स्थानों पर विश्व मानक दिवस मनाएगा।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह समारोह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (एनआईटीएस) में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान, नेशनल लाइटिंग कोड ऑफ इंडिया 2025 रिलीज किया जाएगा, साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और बीआईएस मानक पोर्टल के ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट (ओएसडी) मॉड्यूल को भी लॉन्च किया जाएगा।

इस वर्ष के समारोह की थीम 'एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण: सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक' रहेगी, जो सहयोग और प्रगति के प्रेरक के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। ये मानक यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) की प्राप्ति में सरकारों, उद्योगों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के बीच कॉर्डिनेशन बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं।

विश्व मानक दिवस (डब्ल्यूएसडी) इन अदृश्य प्रणालियों और इनके विकासकर्ताओं का सम्मान करता है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं। इनमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और इनोवेटर्स शामिल हैं। सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने में मानकों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मानक दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था।

