मुकेश अंबानी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति की मेजबानी की, बैठक के दौरान हुई सार्थक चर्चा

मुंबई, 7 मार्च (आईएएनएस)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ मिलकर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का मुंबई स्थित अपने घर पर स्वागत किया। शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी गई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि यह मुलाकात दोस्ती, सार्थक बातचीत और साझा मूल्यों के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत करने की भावना को दर्शाती है।

अपने भारत दौरे के दौरान अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था को सहयोगात्मक, निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने में इंडिया और ग्लोबल साउथ की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी और 6जी टेलीकम्युनिकेशन, एडवांस डेटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में और बढ़ेगा। दोनों देशों ने अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई।

भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिनलैंड की नवाचार फंडिंग एजेंसी बिजनेस फिनलैंड के बीच संयुक्त शोध परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, हाइड्रोजन तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा।

इसी बीच रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो आरआईएल का एफएमसीजी विभाग है, ने फिनलैंड की प्रमुख खाद्य कंपनी फाइजर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में लंबे समय के लिए रणनीतिक साझेदारी करेंगी। इसके तहत फाइजर की रेसिपी और उच्च गुणवत्ता मानकों के आधार पर प्रीमियम चॉकलेट्स का उत्पादन, मार्केटिंग और वितरण पूरे देश में किया जाएगा।

यह साझेदारी फाइजर के प्रसिद्ध ब्रांड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आरसीपीएल के बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ेगी, जिसके पास भारत में करीब 30 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच है और भारतीय बाजार की गहरी समझ भी है।

कंपनी के अनुसार, यह साझेदारी भारत के तेजी से बढ़ते चॉकलेट और कन्फेक्शनरी बाजार में एक मजबूत और खास स्थान बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि देश में उपभोक्ताओं की आय और संगठित रिटेल तेजी से बढ़ रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी