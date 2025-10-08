'मेक इन इंडिया' का असर, देश से अप्रैल-सितंबर अवधि में करीब 10 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात हुआ

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत का आईफोन निर्यात अप्रैल-सितंबर अवधि में करीब 10 अरब डॉलर या 88,500 करोड़ रुपए रहा है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से दी गई।

यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 75 प्रतिशत अधिक है।

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "भारत में बने उत्पादों पर पूरी दुनिया विश्वास कर रही है।"

इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, एप्पल ने अकेले सितंबर में 1.25 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन का निर्यात किया है, जो पिछले साल इसी महीने में किए गए 49 करोड़ डॉलर के निर्यात से काफी ज्यादा है।

इंडस्ट्री अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 26 के पहले पांच महीनों में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो नया रिकॉर्ड है। स्मार्टफोन निर्यात का आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) की इसी अवधि के 64,500 करोड़ रुपए से 55 प्रतिशत अधिक है।

इससे पहले इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और इस दौरान कुल 6 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन ने ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि 10,000-20,000 रुपए का मिड-रेंज सेगमेंट कुल बिक्री के मामले में सबसे बड़ा रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, "क्षेत्रीय स्तर पर, उत्तरी राज्यों ने 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार का नेतृत्व किया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है।"

शिपमेंट में 35 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ एप्पल सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा है।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ सकती है। साथ ही मार्केट वैल्यू में 24 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है।

प्रीमियम सेगमेंट, सुपर-प्रीमियम सेगमेंट (50,000 रुपए-1,00,000 रुपए) के स्मार्टफोन का बाजार सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं, अपर-प्रीमियम सेगमेंट (1,00,000 रुपए और उससे अधिक) के स्मार्टफोन का बाजार सालाना आधार पर 167 प्रतिशत बढ़ सकता है। इसकी वजह फ्लैगशिप स्मार्टफोन की मांग का बढ़ना है।

