मजबूत मांग के कारण सोना-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। डोमेस्टिक फ्यूचर मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी दर्ज की गई। मजबूत स्पॉट डिमांड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद निवेशकों के सेंटीमेंट को बढ़ाने में प्रभावी रही, जिसकी वजह से कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का रुझान रहा।

शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.39 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,25,999 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं। वहीं, चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,63,849 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थी।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा, "एमसीएक्स पर सोने की वायदा कीमतें अब 1,26,000-1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच रही हैं। इस बैंड से ऊपर का डेली क्लोज आगामी सेशन में 1,29,000-1,30,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर एक फ्रेश रैली को ट्रिगर कर सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "नीचे की ओर सपोर्ट 1,25,500 रुपए प्रति 10 ग्रास के पास बना हुआ है, जिसके बाद 1,25,000– 1,24,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के एरिया में एक मजबूत बेस है।"

व्यापारियों का कहना है कि शादियों के इस सीजन में फिजिकल मार्केट में सोने की उच्च मांग बनी हुई है, जो कि कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ाने में अहम कारक बन रहा है।

इसके अलावा, दिसंबर में अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर ने भी हाल ही के दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ाया है।

हालांकि, पीली धातु में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया है क्योंकि निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की।

घरेलू स्तर पर केंद्रीय बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3-5 दिसंबर को होगी और बाजार की ब्याज दरों पर किसी तरह के संकेत को लेकर नजर बनी रहेगी।

इस बीच, अमेरिकी डॉलर में चार महीनों में सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यूएस फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन मिल रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/