मजबूत ग्लोबल संकेतों से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मजबूत ग्लोबल संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319.07 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,535.35 और निफ्टी 82.05 अंक या 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,574.35 पर बंद हुआ।

बाजार में तेजी का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया। निफ्टी आईटी 1.63 प्रतिशत उछलकर बंद हुआ। निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.45 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.95 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.55 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.37 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.37 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक 0.14 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.19 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.24 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टीसीएस, भारती एयरटेल, एलएंडटी, टाइटन, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, बीईएल और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, इटरनल (जोमैटो), पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचयूएल और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 281.10 अंक या 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,124.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 62.65 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,138.60 पर बंद हुआ।

बाजार के जानकारों ने कहा कि अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने की संभावना और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से दोबारा से खरीदारी शुरू करने के कारण बाजार हरे निशान में बंद हुआ। इसके साथ ही चुनिंदा सेक्टर्स के उम्मीद से अच्छे दूसरी तिमाही के नतीजों के कारण घरेलू बाजारों को सपोर्ट मिला। आने वाले समय में अमेरिका और भारत में आने वाले महंगाई के आंकड़े बाजार को दिशा देने का काम करेंगे।

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह 9:37 पर सेंसेक्स 248 अंक या 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,469 और निफ्टी 78 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,570 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/