माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में साइबरक्राइम की जांच को तेज करने के लिए अगली-पीढ़ी के एआई प्लेटफॉर्म का अनावरण किया

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने शुक्रवार को 'महाक्राइमओएस एआई' का अनावरण किया। यह एआई प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के सपोर्ट से चलेगा और राज्य में साइबरक्राइम की जांच को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगा।

महाक्राइमओएस एआई को अधिकारियों को एआई उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे वे मानवीय विशेषज्ञता को जिम्मेदार इनोवेशन के साथ मिलाकर मामलों को तेजी से और अधिक कुशलता से हल कर सकें।

यह पहल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाती है और भारत में डिजिटल सुरक्षा के लिए एक नया मानदंड स्थापित करती है, क्योंकि देश साइबर अपराध में वृद्धि का सामना कर रहा है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 2024 में 3.6 मिलियन से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थीं।

इस प्लेटफॉर्म को साइबर सुरक्षा और आईओटी की अत्याधुनिक तकनीकों में इनोवेटर्स और माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर आईएसवी, साइबरआई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल पर्पस व्हीकल मार्वल और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर (आईडीसी) के सहयोग से विकसित किया गया है।

महाक्राइमओएस एआई वर्तमान में नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में लाइव है और इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मान्यता दी गई थी, जिन्होंने महाराष्ट्र भर के सभी 1,100 पुलिस स्टेशनों में भविष्य में इसके विस्तार का प्रस्ताव रखा था।

फडनाविस ने कहा, “मार्वल को बनाने के पीछे का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जो वैश्विक स्तर पर उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी संगठनों के साथ साझेदारी करके ऐसे एआई सह-पायलट विकसित करे जो शासन करने के तरीके में मौलिक परिवर्तन ला सकें। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा सहयोग जटिल साइबर अपराध चुनौतियों को हल करने से शुरू हुआ, लेकिन इसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है।”

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंदोक ने कहा, "माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की विशाल क्षमता को अत्याधुनिक एआई क्षमताओं के साथ मिलाकर, हम महाराष्ट्र के प्रत्येक अधिकारी को तेजी से, अधिक समझदारी से और अधिक सुरक्षित रूप से जांच करने के लिए सशक्त बना रहे हैं।”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पूरे राज्य में प्रस्तावित विस्तार से पूरे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन स्टैंडर्ड, एआई-पावर्ड वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को डिजिटल रूप से रजिस्टर और जांच कर सकेंगे।

नागपुर ग्रामीण के पुलिस सुपरिटेंडेंट और मार्वल के सीईओ हर्ष पोद्दार ने कहा,“महाक्राइमओएस एआई साइबर क्राइम से लड़ने के हमारे तरीके को फिर से परिभाषित कर रहा हैऔर जटिलता को स्पष्टता एवं गति में बदल रहा है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ तेज जांच के बारे में नहीं है। यह भरोसा बनाने, शासन के लिए नए स्टैंडर्ड तय करने और एक ऐसा मॉडल बनाने के बारे में है जो पूरे भारत में फैल सके।”

