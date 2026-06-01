मई में हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बिक्री में दर्ज की मजबूत बढ़त, घरेलू मांग बनी रही मजबूत

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मई में भी बिक्री के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने घरेलू बाजार में मजबूत मांग के दम पर बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की।

एचएमआईएल ने मई में घरेलू बाजार में 47,837 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने 13,300 वाहनों का निर्यात भी किया, जिसके साथ उसकी कुल बिक्री 61,137 यूनिट रही। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मई में निर्यात सहित कुल 99,636 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट में एमएंडएम ने घरेलू बाजार में 58,021 वाहन बेचे, जो एक साल पहले की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा, निर्यात सहित कंपनी की कुल यूटिलिटी व्हीकल बिक्री 59,573 यूनिट रही। मई के दौरान कंपनी की घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री 24,079 यूनिट रही, जिसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनुसार, मई में उसके निर्यात में सालाना आधार पर 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 5,000 यूनिट तक पहुंच गया।

एमएंडएम लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। हालांकि, कुछ सप्लायरों के यहां श्रमिकों की कमी के कारण आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई हैं।

ताजा बिक्री आंकड़े बताते हैं कि आपूर्ति पक्ष की चुनौतियों के बावजूद घरेलू बाजार में खासकर एसयूवी और यूटिलिटी व्हीकल की मजबूत मांग ऑटोमोबाइल कंपनियों की वृद्धि को समर्थन दे रही है।

इन आंकड़ों के बाद शेयर बाजार में हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में गिरावट देखी गई। एनएसई पर शुरुआती कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 1.48 प्रतिशत तक गिरकर 1,900.60 रुपए के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गए। शेयर ने एक्सचेंज पर 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 2,890 रुपए और न्यूनतम स्तर 1,658 रुपए दर्ज किया है।

इसी तरह, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी एनएसई पर 1.9 प्रतिशत गिरकर 2,982.50 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गए। कंपनी के शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 3,839.90 रुपए और न्यूनतम स्तर 2,896.00 रुपए है।

--आईएएनएस

डीबीपी