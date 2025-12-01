महिंद्रा की कुल बिक्री नवंबर में 19 प्रतिशत बढ़कर 92,670 यूनिट्स रही

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएमएल) ने सोमवार को नवंबर के बिक्री के आंकड़े जारी किए। कंपनी ने बताया कि बीते महीने उसकी कुल बिक्री (निर्यात सहित) सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 92,670 यूनिट्स हो गई है।

कंपनी के सपोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सेगमेंट का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कंपनी की घरेलू एसयूवी बिक्री सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 56,336 यूनिट्स हो गई है। वहीं, निर्यात सहित एसयूवी बिक्री नवंबर में 57,598 यूनिट्स रही है।

घरेलू स्तर पर कमर्शियल वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 24,843 यूनिट्स हो गई है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, महिंद्रा ने इस वित्त वर्ष की शुरुआत से नवंबर तक 4,25,530 एसयूवी वाहन बेचे हैं, जो कि वित्त वर्ष 25 के समान अवधि के आंकड़े 3,60,936 यूनिट्स से अधिक है।

कंपनी की नवंबर में बिक्री 56,336 यूनिट्स रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि के आंकड़े 46,222 यूनिट्स से काफी अधिक है।

नवंबर में 2 टन से कम वजन वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) की घरेलू बिक्री 3,255 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है, जबकि 2 टन से 3.5 टन के बैंड वाले एलसीवी की बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 21,588 यूनिट्स हो गई। अब तक पूरे वित्त वर्ष 2026 में 2 टन से 3.5 टन के बैंड वाले एलसीवी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़कर 1,62,946 यूनिट्स हो गई है।

बीते महीने कंपनी के तिपहिया वाहन सेगमेंट का प्रदर्शन मजबूत रहा है और इस दौरान कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 8,568 यूनिट्स हो गई है।

नवंबर में कंपनी का निर्यात सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 2,923 यूनिट्स पर पहुंच गया है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सहायक कंपनी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने नवंबर में घोषणा की कि उसने 3 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन बेचे हैं और दावा किया कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली ऑटो कंपनी है।

--आईएएनएस

एबीएस/