महाराष्ट्र : महापालिका आयुक्त ने लॉन्च किए 'रोड मित्रा' और 'नो योर एरिया ऑफिसर' ऐप्स

Aug 13, 2025, 07:27 AM

पुणे, 12 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के 150 दिनों के कार्यक्रम के तहत मंगलवार को महापालिका की ओर से दो नए मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए गए। इस कार्यक्रम के तहत छह ऐप्स शुरू किए जाने हैं, जिनमें से मंगलवार को 'नो योर एरिया ऑफिसर' और 'रोड मित्रा' ऐप का लोकार्पण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने किया।

'नो योर एरिया ऑफिसर' ऐप नागरिकों को अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस ऐप पर जाकर लोग आसानी से जान सकेंगे कि उनके इलाके का जिम्मेदार अधिकारी कौन है और उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है।

वहीं, 'रोड मित्रा' ऐप पथ विभाग से जुड़ा है और इसका उद्देश्य सड़कों से संबंधित शिकायतों का समाधान और कार्यों की निगरानी करना है। इस ऐप पर नागरिक सड़क की किसी भी समस्या की जानकारी भेज सकते हैं, जिसे रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाएगा।

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया, "हमने 'रोड मित्रा' नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो बहुत ही आसान और नागरिकों के लिए यूजर फ्रेंडली है। अभी यह एंड्रॉयड पर उपलब्ध है, जल्द ही इसे आईओएस पर भी लॉन्च किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सरल है और इसके जरिए सड़क से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को तुरंत दर्ज किया जा सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "दूसरा ऐप 'नो योर एरिया ऑफिसर' है, जिसके माध्यम से लोग अपने इलाके के संबंधित अधिकारियों का पूरा विवरण देख सकेंगे।" आयुक्त ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार के तहत जल्द ही चार और मोबाइल ऐप लॉन्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "इन ऐप्स का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समझना और उसी के अनुसार प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाना है। सबसे पहले हम नागरिकों की परेशानी को जानेंगे और फिर समाधान देंगे।"

इन दोनों ऐप्स की शुरुआत से उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी और पथ विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम

