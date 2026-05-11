महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का 'एक्स' अकाउंट बैन

श्रीनगर, 11 मई (आईएएनएस)। भारत में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' को बैन कर दिया गया है।

'एक्स' ने कहा कि यह कार्रवाई कानूनी मांग के जवाब में की गई है। साइबर पुलिस कश्मीर द्वारा दिवंगत अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के वीडियो क्लिप के प्रसारित होने के बाद इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद 'एक्स' ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी।

इल्तिजा मुफ्ती के एक्स अकाउंट खोलने पर एक नोटिस दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया है कि कानूनी अनुरोध के अनुपालन में खाते तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है।

आम तौर पर 'एक्स' द्वारा इसी तरह के नोटिस तब जारी किए जाते हैं, जब कानूनी प्रावधानों या सरकारी निर्देशों के तहत खातों को ब्लॉक या रोक दिया जाता है।

श्रीनगर की साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ ऑनलाइन सामग्री अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है।

इल्तिजा मुफ्ती ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वीडियो साझा करने के लिए केवल उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया था कि वे उन लोगों को परेशान न करें, जिन्होंने केवल उनकी सामग्री को दोबारा पोस्ट किया या उस पर प्रतिक्रिया दी।

वह अलगाववादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की आलोचना करती रही हैं। उनका मानना है कि मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र तरीका बातचीत है, और दंडात्मक कार्रवाई केवल जनसंपर्क को खराब करती है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है।

उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का अक्सर विरोध किया है, जिसमें उनकी मां और अन्य नेताओं की नजरबंदी भी शामिल है।

इल्तिजा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के अपने पैतृक नगर बिजबेहारा से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उम्मीदवार डॉ. बशीर अहमद शाह वेरी ने हरा दिया।

--आईएएनएस

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