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मुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ीं, पीएनजी 50 पैसे महंगी हुई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 10:25 AM

मुंबई, 30 मई (आईएएनएस)। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। शनिवार को महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने सीएनजी कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की। जिससे रिटेल रेट बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

नई कीमतें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और कंपनी की ओर से सेवा दिए जाने वाले अन्य इलाकों में लागू होंगी। सीएनजी की कीमतों में यह इस महीने की दूसरी बढ़ोतरी है; इससे पहले एमजीएल ने 14 मई को कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाई थीं।

बता दें कि कंपनी ने एमएमआर में पाइप वाली कुकिंग गैस (पीएनजी) की दरें भी 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी हैं।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर लगातार दबाव और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति में आई रुकावटों की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर डाल दिया है। मुंबई में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर रही।

इस बीच, केंद्र सरकार ने सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के भंडार को मजबूत करने का निर्देश दिया है। तेल विपणन कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वे घरेलू मांग के कम से कम 30 दिनों के बराबर एलपीजी का स्टॉक बनाए रखें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि सरकार के निर्देश पर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर प्रतिदिन 550 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठा रही हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वैश्विक कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उन पर नहीं डाला है।

मंत्रालय ने कहा कि कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है लेकिन घबराहट में की गई खरीदारी के कारण कुछ जगहों पर कमी की समस्या सामने आई है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम

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