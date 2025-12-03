लाल निशान में भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 26,000 स्तर से नीचे कर रहा कारोबार

मुंबई, 3 दिसबंर (आईएएनएस) । भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर सेंसेक्स 168.66 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के बाद 84,969.61 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 66.35 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,965.85 स्तर पर बना हुआ था।

निफ्टी बैंक 147.40 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,126.40 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 155.95 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,754.50 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 29.80 अंक या 0.17 प्रतिशत के नुकसान के साथ 17,746.65 स्तर पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा, "निफ्टी में रिकॉर्ड हाई से करीब 300 पॉइंट्स के करेक्शन को बैंक निफ्टी में बदलाव और रुपए में लगातार गिरावट से पैदा हुई चिंताओं जैसे टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से हुआ करेक्शन माना जा सकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि अब मार्केट की गिरावट से जुड़ी एक असली चिंता रुपए में लगातार गिरावट है। इस गिरावट को लेकर आगे की चिंता बनी हुई है, क्योंकि आरबीआई रुपए को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा। यह चिंता बढ़ती कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जीडीपी ग्रोथ में मजबूत सुधार के फंडामेंटल्स के बावजूद एफआईआई की बिकवाली को बढ़ा रही है।

इस बीच सेंसेक्स पैक में टीसीएस, एमएंडएम, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सनफार्मा और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाइटन, टीएमपीवी और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता और सोल हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल चीन और हांग कांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.39 प्रतिशत या 185.13 अंक की तेजी के बाद 47,474.46 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.25 प्रतिशत या 16.74 अंक की बढ़त के बाद 6,829.37 स्तर और नैस्डेक 0.59 प्रतिशत या 137.75 अंक की तेजी के बाद 23,413.67 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 2 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,642.30 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,645.94 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

--आईएएनएस

एसकेटी/