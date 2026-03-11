खाड़ी देशों से अधिक उड़ानें संचालित करेंगी भारतीय एयरलाइंस

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय एयरलाइंस बुधवार को युद्ध प्रभावित खाड़ी क्षेत्र से और अधिक उड़ानें संचालित करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रम और इसके भारत व उस क्षेत्र के बीच हवाई यात्रा पर संभावित प्रभाव पर करीबी नजर बनाए हुए है।

एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से रियाद के लिए उड़ानें संचालित करेंगी जबकि इंडिगो उसी तिथि से मुंबई-रियाद-मुंबई सेवाएं शुरू करेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, “स्पाइसजेट को क्षेत्र में सतत परिचालन सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक हवाईअड्डा अनुमोदन प्राप्त करने में सुविधा दी गई है। आकासा एयर को सलाह दी गई है कि वह मुंबई-रियाद-मुंबई सेवाओं की अपनी योजनाबद्ध शुरुआत को प्रचलित परिचालन परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करे, जिसे 12 मार्च से संचालन शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है।”

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 11 मार्च को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए और वहां से कुल 58 निर्धारित व अनिर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। एयरलाइन के अनुसार, दोनों एयरलाइंस 11 मार्च को जेद्दा और मस्कट के लिए और वहां से अपनी निर्धारित सेवाओं को जारी रखेंगी। जेद्दा के लिए कुल 8 उड़ानें संचालित करेंगी और एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए 14 निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी।

9 मार्च के परिचालन डेटा के अनुसार, भारतीय वाहकों द्वारा संचालित 45 आगमन उड़ानें पश्चिम एशिया से भारत पहुंचीं, जिनमें 7,407 यात्री सवार थे।

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और तेज व समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ सीधे जुड़ाव बनाए हुए हैं।

मंत्रालय ने कहा, “एयरलाइंस विकसित हो रही स्थिति के अनुसार उचित परिचालन प्रबंध कर रही हैं, जिसमें यात्री सुरक्षा और सेवाओं की निरंतरता प्राथमिक विचार बने हुए हैं।”

डीजीसीए ने अतिरिक्त आगमन और प्रस्थान स्लॉट की सुविधा देने और मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का उपयोग दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमाह, अल-अलन, फुजैरा, शारजाह, जेद्दा और मदीना सहित गंतव्यों के लिए मार्गगत वैकल्पिक हवाईअड्डे के रूप में करने की अनुमति देने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय किया है।

मंत्रालय ने कहा कि वह एयरलाइनों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समन्वय बनाए रख रहा है ताकि यात्रियों का आवागमन सुव्यवस्थित रूप से जारी रहे। टिकट दरों की भी बारीकी से निगरानी की जा रही है ताकि टिकट कीमतें उचित बनी रहें और इस अवधि के दौरान कोई अनुचित वृद्धि न हो।

यात्री अपने उड़ान समय और यात्रा प्रबंधों के नवीनतम अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क बनाए रखें। मंत्रालय स्थिति की समीक्षा करता रहेगा और आवश्यकतानुसार आगे जानकारी प्रदान करेगा।

