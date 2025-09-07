खुदरा विस्तार के बाद वित्त वर्ष 2025 में एप्पल की भारत में बिक्री रिकॉर्ड 9 अरब डॉलर पर पहुंची

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल की भारत में वार्षिक बिक्री वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को छू गई।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एप्पल के उपकरणों की बिक्री में 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष दर्ज लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक है, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग को दर्शाता है।

कंपनी के प्रमुख उपकरणों, आईफ़ोन, ने वित्त वर्ष 25 में भारत में बिक्री में अपना दबदबा बनाए रखा, साथ ही मैकबुक कंप्यूटरों की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह प्रदर्शन अमेरिकी कंपनी के लिए एक फायदा है क्योंकि उसकी वैश्विक मोबाइल उपकरणों की बिक्री स्थिर रही है।

एप्पल ने इस सप्ताह भारत में अपने खुदरा विस्तार के तहत बेंगलुरु और पुणे में दो नए स्टोर खोले हैं, और उम्मीद है कि यह अगला प्रमुख बाजार होगा। एप्पल अपने सबसे बड़े विदेशी बाजार, चीन में अस्थिर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, जहां दो साल की गिरावट के बाद जून तिमाही में बिक्री केवल 4.4 प्रतिशत बढ़ी। 2024 में, भारत, अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया भर में एप्पल के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार होगा।

भारत, एप्पल की विनिर्माण रणनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने हाल ही में खोले गए दो संयंत्रों सहित पांच कारखानों में उत्पादन का विस्तार किया है और अब हर पांच में से एक आईफोन भारत में निर्मित होता है। इस पहल का उद्देश्य विनिर्माण के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है।

भारत, चीन को पीछे छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसकी वजह एप्पल द्वारा अपने परिचालन को भारत में स्थानांतरित करना है। एप्पल ने पिछले कई वर्षों में भारत में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है और 2025 तक अपनी अधिकांश निर्यात क्षमता को अमेरिकी बाजार में आपूर्ति के लिए समर्पित कर दिया है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, कंपनी के सीईओ टिम कुक ने बेंगलुरु के हेब्बल और पुणे के कोरेगांव पार्क में दो और आधिकारिक रिटेल आउटलेट खोलने की आधिकारिक घोषणा की और कहा कि अमेरिकी टेक दिग्गज इन दो नए आउटलेट्स के ज़रिए भारत भर के ग्राहकों तक अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक पहुंचाने को लेकर "उत्साहित" है।

गुरुवार को एक्स पर दिए एक संदेश में, एप्पल के सीईओ ने लिखा: "बेंगलुरु में एप्पल हेब्बल और पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क को नमस्कार! हम इन दो नए स्टोर्स के ज़रिए भारत भर के ग्राहकों तक एप्पल की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें पहुंचाने को लेकर उत्साहित हैं।"

