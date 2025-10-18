क्या एपीईसी समिट में होगी ट्रंप और किम जोंग उन की मीटिंग? दक्षिण कोरियाई राजदूत ने दिया ये जवाब

न्यूयॉर्क, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मीटिंग को लेकर साउथ कोरिया के राजदूत कांग क्यूंग-व्हा का बयान सामने आया है।

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में दक्षिण कोरिया के शीर्ष दूत कांग क्यूंग-व्हा ने कहा कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन इस महीने के अंत में कोरिया में शुरू होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात करेंगे।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राजदूत कांग क्यूंग-व्हा ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरियाई मिशन में एक संसदीय ऑडिट के दौरान यह टिप्पणी की। दक्षिण कोरियाई राजदूत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में होने वाले एपीईसी सम्मेलन के लिए कोरिया की यात्रा के दौरान किम के साथ फिर से बातचीत कर सकते हैं।

कांग ने नेशनल असेंबली की विदेश मामलों और एकीकरण समिति के ऑडिट सत्र के दौरान कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और उत्तर कोरिया ने भी बातचीत की ओर झुकाव का संकेत दिया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एपीईसी शिखर सम्मेलन के अवसर पर कुछ होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हम (ट्रंप-किम बैठक की) संभावना को खुला रखते हुए संबंधित घटनाक्रमों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।"

बता दें कि पिछले महीने, व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप किम से "बिना किसी पूर्व शर्त" के बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद से ही दोनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा तेज हो गई। इस टिप्पणी ने इस अटकल को बल दिया कि ट्रंप अपनी आगामी कोरिया यात्रा के दौरान किम के साथ अपनी व्यक्तिगत कूटनीति फिर से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं।

वहीं, किम ने भी कहा है कि अगर वाशिंगटन उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी मांग छोड़ देता है, तो वह अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

वहीं दक्षिण कोरियाई राजदूत से जब पूछा गया कि क्या किम ट्रंप से मिलने पर अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका से मान्यता दिलाना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, "जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने बार-बार बिना किसी शर्त के बातचीत फिर से शुरू करने का अपना रुख जाहिर किया है।"

एपीईसी सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन की संभावना पर टिप्पणी करते हुए कांग ने कहा, "मैं समझता हूं कि शिखर सम्मेलन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम चरण का समन्वय चल रहा है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी