केंद्र सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में होम्योपैथी के लिए तैयार की रूपरेखा

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। 'विश्व होम्योपैथी दिवस 2026' ने नैदानिक प्रगति, नीतिगत ढांचे, अनुसंधान प्राथमिकताओं और होम्योपैथी के भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य किया।

यहां आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम ने सतत और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में होम्योपैथी के बढ़ते महत्व की पुष्टि की।

आयुष मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रमुख होम्योपैथिक संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आए।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलारमेलमंगई डी ने व्यापक स्वास्थ्य सेवा ढांचे में होम्योपैथी को बढ़ावा देने और एकीकृत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और सुलभ, टिकाऊ और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को आगे बढ़ाने में इसकी बढ़ती भूमिका पर जोर दिया।

इस समारोह में होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में एसटीएसएच और एमडी पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 90 छात्रों के समूह ने फोटो सेशन के माध्यम से चिकित्सकों की अगली पीढ़ी का जश्न मनाया गया।

"स्थायी स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी" विषय और "अनंत संभावनाओं" की दृष्टि के तहत आयोजित यह सम्मेलन, आधुनिक वैज्ञानिक नवाचार के साथ पारंपरिक सिद्धांतों के अभिसरण की खोज के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी (एनआईएच) ने मस्तिष्क ट्यूमर, ऑटोइम्यून विकार और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट सहित जटिल स्थितियों पर साक्ष्य-आधारित केस प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने नैदानिक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

विशेषज्ञों के नेतृत्व में आयोजित सत्रों में बाल चिकित्सा होम्योपैथी, कैसिया फिस्टुला जैसी नई दवाओं की चिकित्सीय क्षमता और कृषि अनुप्रयोगों में विकसित हो रहे एग्रो-होम्योपैथी के क्षेत्र का पता लगाया गया।

एक बहुविषयक सत्र में पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट एक साथ आए और उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ होम्योपैथी की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें सहयोगात्मक रोगी देखभाल पर जोर दिया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति के अंतर्गत होम्योपैथी की भूमिका का विश्लेषण किया गया, जिसमें वैश्विक अवसरों और चुनौतियों के बारे में बताया। चर्चा में वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों का आधुनिकीकरण करने और औषधि प्रतिरोध जैसी समस्याओं का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

होम्योपैथी का दायरा पशु चिकित्सा विज्ञान तक विस्तारित हुआ, जिससे पशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए।

आयुष मंत्रालय और होम्योपैथी अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (सीसीआरएच) के नेतृत्व में आयोजित एक उच्च स्तरीय सत्र में इस क्षेत्र में अनुसंधान की रणनीतिक प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया गया।

-- आईएएनएस

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