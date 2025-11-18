केंद्र सरकार भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और इनोवेशन-एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के क्रम में आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क (आईआईएमसीआईपी) और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन की स्टार्टअप सर्च पहल को लॉन्च किया।

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि इस पहल के साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लास्टिक के 100 प्रतिशत रियूज और रिसाइक्लिंग की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग लगाएगी। यह पहल देश के राष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स को लेकर बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

इस पहल का उद्देश्य इनोवेटर्स और उद्यमियों को निवेशकों और पार्टनर्स से कनेक्ट करना है। यह प्रोग्राम फंडिंग और इंस्ट्रियल सपोर्ट को लेकर स्टार्टअप से जुड़ते हुए प्लास्टिक इंडस्ट्री के विकास के लिए इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करता है।

अपकमिंग प्लास्टइंडिया 2026 इवेंट इन स्टार्टअप के लिए उनकी टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसकी थीम भारत नेक्स्ट रखी गई है।

प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष रवीश कामथ ने कहा, "प्लास्टइंडिया फाउंडेशन और आईआईएम कलकत्ता के सहयोग से, नेशनल इनोवेशन चैलेंज के तहत स्टार्टअप सर्च कार्यक्रम प्लास्टिक, रिसाइक्लिंग, मटेरियल्स, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में उच्च-क्षमता वाले स्टार्टअप्स की पहचान करेगा।"

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टॉप 10 स्टार्टअप को प्रत्येक को 2 लाख रुपए से अधिक प्राइस मनी दी जाएगी। इसके अलावा, जीतने वाले स्टार्टअप को आईआईएम कलकत्ता से एक्सक्लूसिव मेंटॉरशिप प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आलोक टिबरेवाला ने कहा, "स्टार्टअप पहल को नए आइडिया को पेश करने और भारत के इनोवेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को की प्लेयर्स से कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए भारत के प्लास्टिक सेक्टर में ग्रोथ और इनोवेश को लाना है।"

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के इनोवेटिव स्टार्टअप्स को उनके सॉल्यूशन प्लास्टइंडिया 2026 में शोकेस करने का अवसर मिलेगा, जो कि नई दिल्ली में अगले वर्ष आयोजित होने वाला भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक इवेंट होगा।

