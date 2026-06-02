कर्मचारियों को यथासंभव अधिक से अधिक वेतन मिलना चाहिए, मैं अपनी टीम को अधिकतम वेतन देने की कोशिश करता हूं: जेन्सेन हुआंग

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। दुनिया की अग्रणी एआई और चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने कहा है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक वेतन और प्रोत्साहन देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उद्योग से होने वाले बढ़ते मुनाफे को कर्मचारियों के साथ साझा किए जाने पर चल रही वैश्विक बहस के बीच उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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ताइवान की राजधानी ताइपे में आयोजित एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो 'कंप्यूटेक्स' के दौरान मीडिया से बातचीत में हुआंग ने कहा, "मेरा मानना है कि कर्मचारियों को जितना संभव हो सके, उतना अधिक भुगतान किया जाना चाहिए। मैं अपनी टीम को अधिकतम वेतन देने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यही एकमात्र सही तरीका है, लेकिन मैं यही करता हूं।"

जेन्सेन हुआंग से यह सवाल उस समय पूछा गया जब हाल ही में दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने चिप इंजीनियरों के लिए एक नया मुआवजा समझौता किया है। इस समझौते के तहत कुछ इंजीनियरों को लगभग 4 लाख डॉलर (करीब 3.3 करोड़ रुपए) तक का बोनस मिलने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से बढ़ते मुनाफे के बीच कर्मचारियों की ओर से बेहतर वेतन और लाभों की मांग भी बढ़ रही है। कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को अधिक हिस्सेदारी देने के दबाव का सामना कर रही हैं।

दक्षिण कोरिया से लेकर ताइवान तक, एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रमुख कंपनियों पर कर्मचारियों के साथ मुनाफे का बड़ा हिस्सा साझा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सैमसंग ने कर्मचारियों के साथ समझौता कर संभावित हड़ताल का खतरा टाल दिया है।

वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी टीएसएमसी (ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी) भी कर्मचारियों को लेकर चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में टीएसएमसी के सीईओ सी.सी. वेई ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर भरोसा दिलाया कि कंपनी की प्रोत्साहन (इंसेंटिव) योजना इस साल पहले से बेहतर रहेगी।

एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच दुनिया भर में यह चिंता भी बढ़ रही है कि कहीं मशीनें और एआई इंसानों की नौकरियां न छीन लें। हालांकि, जेन्सेन हुआंग इस धारणा से सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि एआई के कारण नौकरियां खत्म होने की आशंका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके अनुसार, एआई नई आर्थिक गतिविधियों को जन्म देगा, जिससे कंपनियों की आय, मुनाफा और देशों की जीडीपी में वृद्धि होगी। उन्होंने इस सोच को "बेबुनियाद" बताते हुए कहा कि एआई भविष्य में रोजगार और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा।

कंप्यूटेक्स के दौरान हुआंग ने एआई, रोबोटिक्स और नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एनवीडिया के नए पीसी चिप "स्पार्क" सहित कई नए उत्पादों का भी अनावरण किया।

जब उनसे ताइवान में एनवीडिया के निवेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी का सबसे बड़ा निवेश वही है जो वह वहां की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर खर्च करती है। उन्होंने ताइवान के तकनीकी इकोसिस्टम की जमकर सराहना करते हुए कहा कि यह दुनिया के सबसे मजबूत और उन्नत सेमीकंडक्टर केंद्रों में से एक है।

जेन्सेन हुआंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एआई उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, और कर्मचारियों को बेहतर वेतन, बोनस और लाभ देने की मांग लगातार बढ़ रही है। हुआंग का मानना है कि एआई क्रांति की सफलता में कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें इस विकास का उचित लाभ मिलना चाहिए।

--आईएएनएस

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