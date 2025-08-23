कोच्चि में 600 करोड़ रुपए की लागत से अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क का शिलान्यास, 1,500 नौकरियां होंगी पैदा

कोच्चि, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने शनिवार को कलामासेरी औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क के शिलान्यास की घोषणा की, जिसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया।

70 एकड़ में फैली यह परियोजना 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले 'केरल में निवेश' कार्यक्रम का हिस्सा है।

अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के मध्यनजर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन और डिजिटल इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

कंपनी के अनुसार, इस पार्क से 1,500 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिससे स्थानीय रोजगार, कौशल और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सप्लाई चेन इकोसिस्टम में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए विकास के अवसर पैदा होंगे।

एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, "कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के बंदरगाह-केंद्रित उद्यम से फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिशा में हमारे सबसे बड़े प्रयासों में से एक के रूप में, यह पार्क दक्षिण भारत में हमारी लॉजिस्टिक्स उपस्थिति को मजबूत करने, स्थानीय विनिर्माण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने कहा, "हम वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे।"

यह ऐतिहासिक परियोजना केरल को एक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह पार्क कोच्ची में स्थित है, जो कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा शहर है। पार्क 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसे परिवहन लागत को कम करने, समय पर संचालन को सक्षम बनाने और ई-कॉमर्स, एफएमसीजी/एफएमसीडी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और खुदरा सहित प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने कहा, "कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के स्मार्ट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो व्यापार को बढ़ावा देता है, समुदायों को सशक्त बनाता है और बाजारों को जोड़ता है। एक लॉजिस्टिक्स हब से कहीं बढ़कर, यह समावेशी विकास और क्षेत्रीय परिवर्तन का कैटलिस्ट है।"

उन्होंने आगे कहा कि कोच्चि में एपीएसईजेड के पहले लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में, यह पार्क सप्लाई चेन में ग्राहकों की बेहतर सुविधा, परिचालन पारदर्शिता और रियल टाइम विजिबिलिटी के लिए गेट एंट्री से लेकर इनवॉइसिंग तक जीरो-टच ऑपरेशन सुनिश्चित करते हुए एक सहज, एंड-टू-एंड डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।

वैश्विक रूप से विविधीकृत अदाणी समूह का हिस्सा, 'अदाणी पोर्ट्स' भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह विकासकर्ता और संचालक है, जो कि देश के कुल बंदरगाह कारोबार का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/एएस