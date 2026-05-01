विज्ञान

जैसे किसी कक्षा में प्रवेश कर रहे हों... नासा की लिफ्ट में शुभांशु शुक्ला का रोमांचक अनुभव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 04:30 AM

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक आम लिफ्ट से जुड़ा रोमांचक अनुभव शेयर किया। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में उन्होंने बताया कि नासा की एक आम लिफ्ट में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वह किसी दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं।

इस अनोखे रोमांचक अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। शुभांशु शुक्ला ने बताया कि नासा की उस लिफ्ट में पहली बार कदम रखते समय उन्हें लगा जैसे वे स्पेस में जा रहे हों। लिफ्ट का अंदरूनी हिस्सा इतना हाईटेक और स्पेस स्टेशन जैसा बना हुआ है कि सिमुलेशन और असलियत के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है। उन्होंने बताया कि हर बार लिफ्ट में सफर करते समय एक शांत लेकिन गहरा रोमांच महसूस होता था।

उन्होंने पोस्ट में बताया, “यह नासा की लिफ्टों में से एक है। इसमें घुसते ही ऐसा लगता है कि हम कुछ मंजिल ऊपर नहीं जा रहे बल्कि सीधे ऑर्बिट में पहुंच रहे हैं। इसका इंटीरियर स्पेस स्टेशन की बिल्कुल नकल है।”

शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें लिफ्ट का आंतरिक दृश्य दिख रहा है। इस अनुभव ने उन्हें अपने बचपन के सपनों और शुरुआती प्रेरणा की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि छोटी-छोटी चीजें भी हमें बड़े सपनों की राह पर प्रेरित रखती हैं।अपनी पोस्ट में शुक्ला ने एक गहरा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि असाधारण लक्ष्यों का पीछा करते समय अक्सर छोटी-छोटी बातें ही हमारे हौसले को जिंदा रखती हैं। हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। खुशी सिर्फ मंजिल पर ही नहीं बल्कि पूरे सफर के दौरान भी मिलती है।

पिछले साल जून में सुभांशु शुक्ला आईएसएस के एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। वह 16 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। यह मिशन भारत के साथ ही हंगरी व पोलैंड के लिए भी चार दशक बाद मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में वापसी का प्रतीक रहा। वहीं सुभांशु शुक्ला ने इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) का प्रतिनिधित्व किया था।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम

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