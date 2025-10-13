विज्ञान

जापान में फ्लू का प्रकोप, 4,000 से अधिक लोग पीड़ित

Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। जापान की बड़ी आबादी फ्लू की चपेट में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में 4,030 से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं।

देश में पिछले साल की तुलना में लगभग एक महीने पहले फ्लू ने दस्तक दे दी है। जापान टुडे ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह 20 सालों में दूसरा मौका है जब समय से पहले मौसम बदला और लोग इसकी चपेट में आ गए।

रिपोर्ट के अनुसार, "देश भर के लगभग 3,000 अस्पतालों ने कुल 4,030 मरीजों के फ्लू पीड़ित होने की सूचना दी है।" ओकिनावा प्रान्त में प्रति अस्पताल सबसे ज्यादा मरीजों की सूचना मिली, उसके बाद टोक्यो और कागोशिमा का स्थान है।

देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मामलों की संख्या महामारी की सीमा को पार कर गई है। आज प्रति संस्थान औसतन 1.04 मरीज भर्ती हैं।

बच्चों में संक्रमण फैलने के कारण 100 से ज्यादा स्कूल, किंडरगार्टन और चाइल्डकेअर सेंटर बंद कर दिए गए हैं।

जापान में फ्लू का मौसम आमतौर पर दिसंबर से मार्च तक रहता है। पिछला सीजन नवंबर की शुरुआत में था और दिसंबर के अंत में चरम पर था, जिसके बाद अप्रैल में इसे खत्म माना गया था।

बढ़ते मामलों के मद्देनजर, मंत्रालय ने आम जनता से सावधानी बरतने और हाथ धोने और मास्क पहनने जैसे उपायों का पालन करने का आग्रह किया है।

हालांकि वायरस का प्रकार अभी तक ज्ञात नहीं है, फिर भी इसने छोटे बच्चों, बुजुर्गों और किसी भी अन्य स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के लिए टीकाकरण की सिफारिश की है।

होक्काइडो के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर योको त्सुकामोटो ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, "इस साल फ्लू का प्रकोप बहुत जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन बदलते वैश्विक परिवेश में, यह एक आम स्थिति बन सकती है।"

त्सुकामोटो ने आगे कहा कि वैश्विक यात्रा और बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही वायरस की नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को बढ़ा सकती है।

त्सुकामोटो ने पोस्ट को बताया, "हम जापान और दुनिया भर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते देख रहे हैं। संक्रमित लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वायरस को भी ले जा रहे हैं। ये इसके नए वातावरण में ढलने का एक और कारण है।"

उन्होंने आगे कहा कि अन्य देशों से भी फ्लू के जल्दी दस्तक देने की सूचना मिल रही है।

--आईएएनएस

केआर/

