जम्मू-कश्मीर: बडगाम में एसएसपी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के आरोप में व्यक्ति पर मामला दर्ज

श्रीनगर, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएपी) के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बडगाम पुलिस स्टेशन को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि पल्लर बडगाम निवासी समीर अली भट, पुत्र गुलाम मोहम्मद भट, एसएसपी बडगाम के नाम से चल रहे फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से चैट के स्क्रीनशॉट आम जनता के बीच बांट रहा था और लोगों को प्रभावित करने के लिए खुद को शीर्ष पुलिस अधिकारी का करीबी सहयोगी बता रहा था।

जांच करने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति कई एफआईआर में शामिल है और एसएसपी बडगाम के नाम से +91-9622126997 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चला रहा था।

वह बातचीत के स्क्रीनशॉट भी साझा कर रहा था ताकि खुद को एसएसपी का करीबी सहयोगी बताकर अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल कर सके।

जम्मू-कश्मीर में, देश के अन्य हिस्सों की तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटाले बढ़ गए हैं। जहां एक ओर यह सुविधा आम आदमी के लिए अपार लाभ प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती भी पेश करती है।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और आपराधिक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग साइबर अपराधों का आधार है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, बुडगाम पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी के तहत एफआईआर संख्या 90/2026 दर्ज की है।

बडगाम पुलिस ने आम जनता को सतर्क रहने और इस तरह के फर्जीवाड़े के प्रयासों का शिकार न होने की सलाह दी है।

नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों से संपर्क करने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक संपर्क नंबरों का ही उपयोग करें।

जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को दें ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

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