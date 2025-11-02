जीएसटी सुधार और मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री में आया उछाल

मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। जीएसटी 2.0 सुधार और मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते बीते महीने अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है।

टीवीएस मोटर ने बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि की जानकारी दी है। वहीं, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी अपनी बिक्री 8 प्रतिशत बढ़ने की जानकारी दी है।

टीवीएस मोटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने बीते महीने अक्टूबर में कुल 5,43,557 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि कंपनी की बीते वर्ष की समान अवधि की 4,89,015 यूनिट्स से 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

कंपनी के अनुसार, दोपहिया वाहन सेगमेंट में कुल 5,25,150 यूनिट की बिक्री हुई। जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 478,159 यूनिट्स बेची थीं। यह सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, कंपनी ने घरेलू बाजार में 4,21,631 यूनिट की बिक्री की, जो कि अक्टूबर 2024 की 3,90,489 यूनिट की तुलना में 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है।

टीवीएस मोटर ने अक्टूबर में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाते हुए कुल 2,66,715 मोटरसाइकल बेचीं। जबकि स्कूटर को लेकर यही आंकड़ा 2,05,919 यूनिट रहा, जो कि अक्टूबर 2024 के 1,93,439 यूनिट से 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की बिक्री भी सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 32,387 यूनिट हो गई, जबकि थ्री-व्हीलर सेगमेंट में 18,407 यूनिट्स की बिक्री हुई।

दूसरी ओर, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अक्टूबर में 1,29,261 यूनिट की बिक्री के साथ अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की। कंपनी ने बीते वर्ष अक्टूबर में कुल 1,20,055 यूनिट की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,03,454 यूनिट की बिक्री की और 25,807 यूनिट का निर्यात किया। बीते वर्ष अक्टूबर में कंपनी ने 15,115 यूनिट की बिक्र की थी, जो कि 71 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

