जीएसटी सुधार लागू होने के साथ ही भारत में कारों की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली/मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए नवरात्रि और जीएसटी 2.0 सुधारों की एक साथ शुरुआत काफी शानदार रही। देश भर में कार डीलरों ने बिक्री के जबरदस्त आंकड़े दर्ज किए हैं।

जीएसटी रेट कट लागू होने के साथ ही कमर्शियल वाहनों की कीमतें घट गई हैं, जिससे खास कर कार खरीदने वाले ग्राहकों में खुशी की लहर है।

कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा कि रेट में कटौती के पहले दिन कंपनी की रिटेल बिक्री 30,000 यूनिट से ज्यादा रहने की उम्मीद है।

वहीं, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग रिकॉर्ड की, जो पिछले पांच वर्षों में कंपनी की सबसे बड़ी एक दिन की बिक्री है।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के होल-टाइम डायरेक्टर और सीओओ तरूण गर्ग के अनुसार, यह प्रदर्शन मजबूत फेस्टिव माहौल और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "ग्राहकों को जीएसटी रेट कट का पूरा फायदे देने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक होने के नाते, हम अपने ग्राहकों के त्योहारों को खुशहाल बनाते हुए बेहद खुश हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि फेस्टिव सीजन में मांग बनी रहेगी और हम अपने ग्राहकों को बेहतर वैल्यू और उनकी खुशी का खास ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

जीएसटी सुधार लागू होने का बाद कार खरीदारी के इच्छुक ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा कारों को कम कीमत पर खरीदा।

मारुति सुजुकी के अनुसार, नवरात्रि और जीएसटी सुधार लागू होने पर पहले दिन ही ग्राहकों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा।

कंपनी की डीलरशिप ने सोमवार को लगभग 80,000 ग्राहकों की इन्क्वायरी रिकॉर्ड की। कम कीमत के कारण, छोटी कारों की बुकिंग में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, सोमवार को डीलरशिप पर बड़ी संख्या में खरीदारों के पहुंचने से ऑटोमोबाइल डीलरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई।

कार डीलरों ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और कहा कि इससे लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की।

पीएम मोदी ने कहा था कि नवरात्रि का पहला दिन जीएसटी बचत उत्सव के रूप में खास होगा। इस उत्सव में नागरिकों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगे।

