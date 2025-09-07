जीएसटी सुधारों के बाद रेनॉल्ट ने कीमतें 96,000 रुपये तक कम कीं

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। रेनो इंडिया ने शनिवार को जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अपनी कारों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की और इसका पूरा लाभ ग्राहकों को दिया।

इसके तीन मॉडल - क्विड, ट्राइबर और काइगर - की कीमतों में 96,395 रुपये तक की कटौती की गई है।

फ्रांसीसी कार निर्माता के अनुसार, इस कटौती के साथ, क्विड की शुरुआती कीमत अब 4,29,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि नई ट्राइबर और नई काइगर दोनों की शुरुआती कीमत 5,76,300 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

नई कीमतें 22 सितंबर या उसके बाद की सभी डिलीवरी पर लागू होंगी; हालांकि, रेनॉल्ट डीलरशिप पर संशोधित दरों पर बुकिंग तुरंत शुरू हो गई है।

रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक, वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा, "जीएसटी 2.0 का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना हमारे ग्राहकों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा मानना ​​है कि समय पर की गई यह पहल न केवल हमारी कारों को और अधिक सुलभ बनाएगी, बल्कि त्योहारी सीज़न के दौरान मांग को भी बढ़ाएगी।"

यह कदम टाटा मोटर्स द्वारा भी पुष्टि किए जाने के बाद उठाया गया है कि वह 22 सितंबर से लागू नई जीएसटी दरों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इसके परिणामस्वरूप, टियागो की कीमत में 75,000 रुपये तक की कमी आएगी, जबकि नेक्सन 1,55,000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी।

नए जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत, सभी आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) कारों पर अब 18 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कर लगेगा।

हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी छोटी कारें 18 प्रतिशत के स्लैब में आती हैं, जबकि मध्यम आकार, बड़े और लक्ज़री मॉडल 40 प्रतिशत कर के दायरे में आते हैं। पहले, आईसीई वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ आकार और इंजन क्षमता के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर लगता था।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, जीएसटी दर 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों (एफसीईवी) पर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी अन्य प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां भी 22 सितंबर को नई जीएसटी दरें लागू होने से पहले कभी भी ऐसा ही कर सकती हैं।

--आईएएनएस

जीकेटी/