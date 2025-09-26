विज्ञान

जीएसटी कटौती के ट्रांसफर को सरकार कर रही ट्रैक, सितंबर के अंत तक आएगी फील्ड रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 26, 2025, 11:21 AM

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कटौती के फायदे को कंपनियों द्वारा ग्राहकों को ट्रांसफर करने पर सरकार नजर रखी रही है और सितंबर के अंत में फील्ड रिपोर्ट्स के एनालिसिस के बाद ही इस पर कोई कदम उठाया जाएगा।

एक सरकारी सूत्र ने कहा, "हम इस महीने के अंत तक क्षेत्रीय एजेंसियों से मिलने वाले सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। हम नए सुधारों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, उन्हें लागू होने में समय लगेगा।"

विभिन्न श्रेणियों के 50 से अधिक उत्पादों की जांच की जा रही है और देश भर में खुदरा मूल्य निर्धारण के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। प्रारंभिक निगरानी के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्रों की कीमतों में जीएसटी कटौती का असर दिखाई देने लगा है।

छोटे खुदरा विक्रेताओं और अपंजीकृत डीलरों को मौजूदा स्टॉक के कारण ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन बड़ी कंपनियां खासकर सीमेंट, ऑटोमोटिव और ई-कॉमर्स क्षेत्रों से जुड़ी हुई, इस बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं।

पुराने स्टॉक पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन लग्जरी ब्रांड पहले से ही नए स्टॉक में कटौती का फायदा उठा रहे हैं।

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, "पूरी मूल्य श्रृंखला में अंततः लाभ दिखाई देगा, हालांकि अपंजीकृत डीलर तुरंत इसका लाभ नहीं दे पाएंगे।"

उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या, जिसमें इनपुट कर तैयार माल पर लगने वाले कर से ज्यादा होता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है जैसी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी गई हैं।

सूत्रों ने कहा, "हम उल्टे शुल्क के लिए एक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए एक संशोधन किया जाएगा।"

उपभोक्ता मांग आमतौर पर आगामी त्योहारी सीजन में चरम पर होती है, इसलिए जीएसटी दरों में कटौती का प्रभाव उस दौरान अधिक स्पष्ट होना चाहिए।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि यदि आवश्यक हुआ, तो पर्याप्त जमीनी सबूत मिलने के बाद ही प्रवर्तन पर विचार किया जाएगा।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...