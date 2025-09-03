जीएसटी की दरों में बदलाव से पहले अगस्त में भारतीय ऑटो सेक्टर में मजबूत रही बिक्री : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिटेल बिक्री अगस्त में मजबूत रही है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया, "अगस्त में कंपनियों की ओर अधिक डिस्काउंट दिए गए। इस कारण उम्मीद के मुताबिक सभी सेगमेंट में इंक्वायरी में इजाफा हुआ।"

अगस्त में बिक्री में ऐसे समय पर इजाफा हुआ है, जब सरकार जीएसटी की दरें कम करने पर काम कर रही है और इसे लेकर जीएसटी परिषद की बैठक 3-4 सितंबर के बीच प्रस्तावित है।

रिसर्च फर्म ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अगले दो हफ्ते सुस्त रह सकते हैं क्योंकि ग्राहक अब खरीदारी का फैसला लेने से पहले जीएसटी में कटौती का इंतजार करना चाहेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में बिक्री में गिरावट आ सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "सितंबर महीने में 15 दिन 'श्राद्ध' भी रहेगा, जिसे खरीदारी के लिए अशुभ समय माना जाता है। कमर्शियल व्हीकल पर छूट काफी हद तक स्थिर है और निकट भविष्य में इसमें बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।"

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अच्छे मानसून और जलाशयों के स्तर के कारण ट्रैक्टरों की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है।

इस महीने में, महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की घरेलू बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एस्कॉर्ट्स की बिक्री में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अगस्त में इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर का मार्केट शेयर बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया। ईवी सेगमेंट में टाटा की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत और एमएंडएम की 19 प्रतिशत हो गई, जबकि एमजी की हिस्सेदारी घटकर 28 प्रतिशत रह गई।

अगस्त में 1.4 लाख इकाइयों की रिटेल बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का मार्केट शेयर 7.6 प्रतिशत पर रहा। टीवीएस ने बीते महीने 24,000 इकाइयां बेचीं, जबकि एथर ने 18,000 इकाइयां और बजाज ने 12,000 इकाइयां बेचीं।

वहीं, मारुति की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी की घरेलू बिक्री में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस महीने निर्यात में 41 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी की थोक बिक्री 39.4 हजार इकाइयां रही, जो सालाना आधार पर 9 प्रतिशत कम है। टाटा मोटर्स की यात्री वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इसी दौरान, हुंडई की घरेलू बिक्री में 11 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अगस्त में उसका निर्यात 21 प्रतिशत बढ़ा। हमारा मानना ​​है कि मारुति और हुंडई दोनों के लिए मजबूत निर्यात अच्छा संकेत है।"

दोपहिया वाहन क्षेत्र में बजाज की घरेलू दोपहिया बिक्री में 12 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टीवीएस की दोपहिया बिक्री में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें घरेलू बिक्री में 28 प्रतिशत और निर्यात में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

--आईएएनएस

एबीएस/