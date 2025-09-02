जीएसटी की अहम बैठक से पहले सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में खुले

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में खुले। निवेशक इस सप्ताह होने वाली दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर उत्सुक हैं, जहां दरों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

सुबह 9.26 बजे तक, सेंसेक्स 90 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 80,454 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 15 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 24,640 पर पहुंच गया।

ब्रॉडकैप सूचकांक, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 0.82 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, इसके बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.34 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी एफएमसीजी में 0.20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अन्य सभी सूचकांक लाल निशान में रहे, निफ्टी आईटी में 0.42 प्रतिशत की गिरावट आई।

निफ्टी पैक में इटरनल और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे, जिनमें क्रमशः 1.1 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इस बीच, टॉप लूजर्स की लिस्ट में एशियन पेंट्स, डॉ रेड्डीज लैब्स, हिंडाल्को, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक शामिल रहे।

विश्लेषकों ने बताया कि डेली चार्ट पर, निफ्टी ने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो संभावित उलटफेर का संकेत देता है।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, "सूचकांक वर्तमान में अपने दीर्घकालिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि अपने अल्पकालिक और मध्यम अवधि ईएमए के करीब पहुंच रहा है। तत्काल समर्थन 24,000 और इसके बाद 24,400 पर है। ऊपर की ओर, प्रतिरोध 24,700 पर और उसके बाद 24,800-25,000 क्षेत्र पर है।"

एशिया-प्रशांत बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि निवेशकों ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लीडर्स की बैठक का आकलन किया, जिसमें टैरिफ अनिश्चितता ने सेंटीमेंट को प्रभावित किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर सम्मेलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से एकतरफा त्रासदी बताया।

चीन का शंघाई सूचकांक 0.59 प्रतिशत और शेन्जेन 1.6 प्रतिशत की गिरावट में रहा। जापान का निक्केई 0.25 प्रतिशत की बढ़त में रहा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.19 प्रतिशत गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.72 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद रहे। शुक्रवार को बाजार लाल निशान में बंद हुए थे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.2 प्रतिशत, नैस्डैक 1.15 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.64 प्रतिशत की गिरावट में रहे।

प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा के अनुसार, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 1,429.71 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,344.93 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

