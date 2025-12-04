Biometric Authentication India : बैंक फ्रॉड बढ़ने के साथ, आईएसजी ने सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए वन-टैप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन पेश किया

मुंबई: जेपी मॉर्गन के सपोर्ट वाली फिनटेक कंपनी इन-सॉल्यूशंस ग्लोबल (आईएसजी) ने ई-कॉमर्स सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है, क्योंकि भारत में डिजिटल फ्रॉड से हुआ नुकसान बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गया है, जो सालाना आधार पर लगभग तीन गुना अधिक हैं।

जर्मन इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) कंपनी गीसेके प्लस डेवरिएंट (जीप्लसडी) के साथ मिलकर बनाया गया, आईएसजी का नया प्रोडक्ट, आईएसजी ऑथिफाई, पासवर्ड और वन-टाइम पासकोड को पासकी-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से बदल देता है। यह टेक्नोलॉजी वन-टैप ऑथेंटिकेशन फ्लो देती है जिसे यूजर के डिवाइस से जुड़े क्रेडेंशियल्स को बनाए रखते हुए फ्रिक्शन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) अप्रैल 2026 में लागू होने वाली नई ऑथेंटिकेशन गाइडलाइंस से पहले कड़े कंट्रोल पर जोर दे रहा है। आईएसजी ऑथिफाई बैंकों को कस्टमर का भरोसा और डिवाइस-लेवल प्रोटेक्शन बढ़ाते हुए आसानी से रेगुलेटरी कम्प्लायंस पाने में मदद करता है।

इन-सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड के चीफ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफिसर अनिल जैन ने कहा, "यह ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल भरोसे को फिर से तय करने में एक बड़ा मील का पत्थर है।"

जैन ने आगे कहा, "बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ, हम सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि यूजर जर्नी को एक बिना रुकावट, ओटीपी वाले एक्सपीरियंस में बदल रहे हैं। सिक्योरिटी टेक में ग्लोबल लीडर जीप्लसडी के साथ हमारा कोलेबोरेशन इस इंटीग्रेशन के लिए एक टेक्निकल आर्म के तौर पर काम करता है, जिससे स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और ग्लोबल ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड्स, एफआईडीओ का पालन पक्का होता है।"

पासकी एक क्रिप्टोग्राफिक की पेयर पर निर्भर करते हैं जिसमें पब्लिक की सर्वर पर होती है और प्राइवेट की कंज्यूमर के डिवाइस पर सुरक्षित रूप से रखी जाती है, क्योंकि प्राइवेट की कभी डिवाइस से बाहर नहीं जाती और सिर्फ बायोमेट्रिक वैलिडेशन से अनलॉक होती है, इसलिए सिस्टम फिशिंग की कोशिशों और क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग से बचाता है।

यह सॉल्यूशन बैंकों, एक्सेस कंट्रोल सर्वर और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के लिए जरूरी है। डिवाइस-बेस्ड बायोमेट्रिक वैलिडेशन का फ़ायदा उठाकर, आईएसजी ऑथिफाई यह पक्का करता है कि हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहे ताकि कस्टमर्स को सुविधा और भरोसा दोनों मिल सके।

आईएसजी की को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, एडेलिया कैस्टेलिनो ने कहा कि आईएसजी ऑथिफाई का लक्ष्य बिजनेस और कस्टमर्स को आसान, नियमों के हिसाब से चलने वाली और फिशिंग-रोधी टेक्नोलॉजी से मजबूत बनाना है। कैस्टेलिनो ने कहा, "बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ, हम हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की नींव डिजिटल भरोसे को बनाने के एक कदम और करीब हैं।"

जीप्लसडी ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योरिटी में अगले फेज को दिखाती है। जीप्लसडी इंडिया के डिजिटल सॉल्यूशंस सेल्स के हेड, तपेश भटनागर ने कहा, “पासकीज ऑथेंटिकेशन के डेवलपमेंट में एक बड़ी छलांग हैं। कमजोर पिन, पासवर्ड और ओटीपी को डिवाइस-बाउंड क्रिप्टोग्राफिक पासकीज से बदलकर, यह यूजर एक्सपीरियंस से कॉम्प्रोमाइज किए बिना मजबूत, फिशिंग-रेसिस्टेंट सिक्योरिटी पक्का करता है।”

आईएसजी, जो पूरे इंडिया, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में ऑपरेट करता है, ने कहा कि आईएसजी ऑथिफाई बैंकों और मर्चेंट्स को अधिक इंटेलिजेंट, सिक्योर और इंटरऑपरेबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड करने में मदद करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम तेजी से डिजिटल चैनल्स पर माइग्रेट हो रहा है।

--आईएएनएस