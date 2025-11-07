विज्ञान

इस वर्ष सितंबर में तेजी से बढ़ा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, खर्च को लेकर 23 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल

Nov 07, 2025

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस) । जीएसटी रेट कट और फेस्टिव सीजन की वजह से बढ़ी उपभोक्ता मांग के कारण इस वर्ष सितंबर में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है।

एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि सितंबर में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च को लेकर सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपए के 2020 के बाद से अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में इस वृद्धि का कारण बैंक द्वारा दिए गए फेस्टिव ऑफर रहे।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के कारण बीते वर्ष सितंबर में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या 10.6 करोड़ दर्ज की गई थी, जो कि बीते एक वर्ष में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2025 तक 11.3 करोड़ हो गई। यह आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड को लेकर मासिक आधार पर 1 प्रतिशत की वृद्धि थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी बैंकों द्वारा एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, को-ब्रांडेड पार्टनरशिप और डिजिटल ऑफर को बेहतर बनाने के कारण देखी गई। हालांकि, यह वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 14.0 प्रतिशत वृद्धि से धीमी थी, क्योंकि बैंक अधिक बेहतर क्वालिटी वाले कस्टमर्स पर ध्यान दे रहे थे, जिससे कार्ड जारी करने में कमी आई।

इसके अलावा, निजी बैंकों का मार्केट शेयर एक वर्ष पहले के 75.5 प्रतिशत से 130 बेसिस पॉइंट कम हो गया। इस बीच, पब्लिक सेक्टर बैंक ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचऔर निजी बैंकों की तुलना में अधिक एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सालाना आधार पर मार्केट शेयर हासिल किया।

रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष सितंबर में प्रति कार्ड खर्च 19,144 रुपए दर्ज किया गया है, जो कि इससे पहले महीने अगस्त के 17,052 रुपए से 12.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, सितंबर 2024 में प्रति कार्ड खर्च 16,645 रुपए था, जो कि एक वर्ष में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्ज करवाता है। खर्च में इस बढ़ोतरी को फेस्टिव सीजन डिजिटल और ई-कॉमर्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ बैंक द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव के कारण दर्ज किया गया है।

