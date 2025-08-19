विज्ञान

इस वर्ष अप्रैल-जुलाई में भारत से एप्प्ल का निर्यात 63 प्रतिशत बढ़ा, बढ़कर 7.5 अरब डॉलर पर पहुंचा

Aug 19, 2025

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। उद्योग जगत के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल-जुलाई की अवधि में एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात लगभग 63 प्रतिशत बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 4.6 अरब डॉलर था।

इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में कुल स्मार्टफोन निर्यात भी बढ़कर 10 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 25 की इसी अवधि के 6.4 अरब डॉलर से 52 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की बात करें तो भारत का स्मार्टफोन निर्यात अप्रैल-जून की अवधि में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां निर्यात 7.72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.9 अरब डॉलर से 58 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस तिमाही के दौरान एप्पल ने अपने अनुबंधित निर्माताओं के माध्यम से 6 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस बीच, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने अपने नए बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है।

यह इस फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन निर्माण इकाई है और लगभग 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपए) के निवेश से स्थापित की गई है।

एप्पल भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने पर बड़ा दांव लगा रहा है।

कंपनी को इस वर्ष आईफोन उत्पादन को 60 मिलियन यूनिट तक बढ़ाने की उम्मीद है, जबकि 2024-25 में यह 35-40 मिलियन यूनिट था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में, एप्पल भारत में 60 प्रतिशत अधिक आईफोन का निर्माण किया, जिसकी अनुमानित कीमत 22 बिलियन डॉलर है।

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। 31 जुलाई को वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद, उन्होंने खुलासा किया कि जून 2025 में अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में बने थे।

इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' पहल को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 से शुरू होने वाले एक दशक में 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर हो गया।

2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में 47 प्रतिशत से अधिक बढ़ा।

