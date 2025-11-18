विज्ञान

इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 4.84 प्रतिशत बढ़कर 491.80 अरब डॉलर हुआ

Nov 18, 2025

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 4.84 प्रतिशत बढ़कर 491.80 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि एक वर्ष पहले की समान अवधि में 469.11 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।

लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में वस्तुओं का कुल निर्यात बढ़कर 254.25 अरब डॉलर हो गया, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 252.66 अरब डॉलर से 0.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में गैर-पेट्रोलियम निर्यात 219.90 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 211.60 अरब डॉलर की तुलना में 3.92 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इसी तरह, अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात भी 203.40 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 194.41 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।

मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, काजू, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद, अन्य अनाज और कॉफी के निर्यात में बीते वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

बीते महीने अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वहीं, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद के निर्यात में 30.87 प्रतिशत तक की वृद्धि रही। समद्री उत्पादों का निर्यात 11.08 प्रतिशत बढ़ा और कॉफी के निर्यात में 10.91 प्रतिशत की वृद्धि रही।

केंद्र के अनुसार, इस वर्ष अक्टूबर के लिए भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 72.89 अरब डॉलर होने का अनुमान है। वहीं, वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 94.70 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

अक्टूबर 2025 के दौरान वस्तुओं का निर्यात 34.38 अरब डॉलर रहा और वस्तुओं का आयात 76.06 अरब डॉलर था।

इसी तरह, बीते महीने अक्टूबर में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 38.52 अरब डॉलर रहा और सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 18.64 अरब डॉलर रहा।

