Indian Stock Market : दीपावली पर भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी

बैंकिंग और आईटी शेयरों की मजबूती से शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़े
Oct 20, 2025, 06:42 AM
दीपावली पर भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ खुला। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। सुबह 9:26 पर सेंसेक्स 502 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,454 और निफ्टी 152 अंक या 0.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,863 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम बैंकिंग और आईटी शेयर कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 0.58 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।

इसके अलावा सेक्टोरल आधार पर ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, इन्फ्रा, पीएसई, सर्विसेज और हेल्थकेयर गेनर्स थे। हालांकि, मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाल निशान में थे।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 374 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,277 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 18,221 पर था।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाइटन, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एलएंडटी और एनटीपीसी गेनर्स थे। आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एमएंडएम और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों का कहना है कि महंगाई में कमी उम्मीद और कॉरपोरेट आय के उम्मीद के मुताबिक रहने के कारण बाजार में निवेशकों की धारणा मजबूत बनी हुई है और इससे बाजार को तेजी बनाए रखने में मदद मिली है। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीद से भी बाजार का सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने लगातार दूसरे दिन अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और 17 अक्टूबर को 309 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी अपना मजबूत सपोर्ट जारी रखते हुए उसी दिन 1,526 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की इक्विटी खरीदी।

 

 

